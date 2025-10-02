¿Cuánto costará de el Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026?

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cumple su 50 aniversario en 2026 y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está preparando una edición que será por todo lo alto. El presupuesto que destinará la Sociedad de Promoción a la fiesta más importante de la ciudad será de 6,5 millones de euros. La empresa municipal que gestiona los actos culturales de la capital aprobó este miércoles las partidas presupuestarias para el próximo año. De manera global, manejará unas cuentas que ascienden a 20 millones de euros, que incluyen las Fiestas Fundacionales, el Festival de Cine, el Temudas o la candidatura a Capitalidad Europea.

Todo apunta a que las bodas de oro del Carnaval, que en esta ocasión estará dedicado a Las Vegas, se celebrarán por todo lo alto. La ciudad presupuestó el coste de las carnestolendas en 5,5 millones de euros, por lo que en 2026 tendrán un millón adicional. No obstante, la concejala del área, Inma Medina, cifró el coste de la fiesta en 7,3 millones de euros. Algo que justificó en el crecimiento de los ingresos por patrocinios de empresas y organismos públicos hasta los dos millones; por su parte, el PP ascendió elevó la cantidad a los nueve millones.

Incremento de precios

El Consistorio justifica este incremento presupuestario tanto en el desarrollo y producción que requiere "un aniversario tan especial", como en el incremento de precios experimentado en la prestación de servicios propios como sonido, imagen e iluminación, cuyo aumento ha supuesto aproximadamente un 28%. También se ha producido un aumento en los costes del montaje de estructuras para los diferentes escenarios, así como en los servicios de seguridad privada. Dentro de esta partida también se contempla el mantenimiento del espacio Manuel Lois, sede logística para los grupos del Carnaval.

Según el Consistorio, el objetivo es seguir manteniendo el Carnaval como sustento del sector industrial que existe en torno a la actividad propia de la fiesta, como la restauración, la hostelería o el transporte aéreo y marítimo, cuya actividad ha crecido notablemente en los últimos años gracias al aumento del turismo nacional, internacional e interinsular, atraído tanto por las galas como por el auge del Carnaval de calle. Más teniendo en cuenta que se conmemora su recuperación tras el franquismo.

Una de las verbenas de las Fiestas de El Carmen de 2024. / LP/DLP

Asimismo, Sociedad de Promoción llevará a cabo, en 2026 la gestión y ejecución de las cinco grandes fiestas de los distritos: El Carmen, San Lorenzo, Los Dolores, El Pilar y la Naval, con un presupuesto para el desarrollo de las mismas de un millón de euros.

Otras partidas presupuestarias

En el área de Cultura, el Festival Internacional de Cine contará en su 25 aniversario con 750.000 euros; las Fiestas Fundacionales 800.000 euros; el Temudas -que en 2026 festejará su 30 aniversario-, recibirá 800.000 euros; la Noche de Finados 178.000 euros; la Navidad, que incluye los belenes, el mercadillo y feria de Santa Catalina o la cabalgata de Reyes, entre otros actos, 1,8 millones de euros; los eventos que se celebran periódicamente en el Palacete Rodríguez Quegles, 355.000 euros; la programación del Jesús Arencibia, 320.000 euros; y la Fundación Martín Chirino 678.000 euros.

Por otro lado, el proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura recibirá un millón de euros, un 25% más que en el presente ejercicio presupuestario. Según el Consistorio, 2026 será un año clave, ya que las ciudades candidatas deben presentar y defender ante un comité de expertos su Bid Book. Las ciudades que superen esta fase, pasarán a una posterior y, finalmente, en los últimos meses del año, se designará a la ciudad seleccionada a ser Capital Europea de la Cultura para 2031 en España. Todo ello requiere una gran capacidad técnica y un sólido apoyo institucional.