Darias destaca durante el inicio de las Fiestas de La Naval la buena vecindad de La Isleta

Las Fiestas de La Naval en honor a la Virgen de La Luz, declaradas como una de las Fiestas de la Ciudad, han dado comienzo de manera oficial este jueves con el tradicional pregón en los jardines del Castillo de La Luz del concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, y otros representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La alcaldesa dio la bienvenida al inicio de las Fiestas de La Naval, destacando el valor de la buena vecindad como seña de identidad del barrio de La Isleta y como ejemplo de convivencia frente a los retos de las ciudades actuales. Una buena vecindad que, como señaló Darias, es "la mejor respuesta a la creciente desigualdad y a la polarización que amenazan con romper todos los vínculos que hacen posible la vida en común".

"La Isleta es, afortunadamente, un barrio donde la buena vecindad se practica. Sus vecinos y vecinas conviven y disfrutan del barrio y de la ciudad, en una relación cercana, amable y siempre respetuosa con quienes se sienten como próximos sin formar parte de la familia", resaltó la alcaldesa.

Darias también presentó al pregonero, el concejal Héctor Alemán, a quien definió como un isletero comprometido con su barrio y con la ciudad, subrayando su trayectoria personal, académica y profesional, así como su estrecha vinculación con las entidades sociales, culturales, deportivas y religiosas de la zona.

En su intervención, Héctor Alemán expresó el orgullo de ser hijo del Puerto y de La Isleta, invitando a sus vecinos y vecinas a disfrutar de unas fiestas que ha vivido desde la niñez: "Quienes me conocen, saben que me siento muy orgulloso de ser de donde soy y que además presumo mucho de ello, en donde quiera que esté. Mi barrio es el mejor del mundo", afirmó.

Asimismo, el concejal resaltó la importancia de mantener viva la memoria y las tradiciones, asegurando que "recordar es también vivir, porque poner en valor el pasado es el modo de ensalzar nuestro presente, con sus luces y sus sombras, pero para siempre seguir adelante".

El pregonero concluyó con un mensaje cargado de emoción y fervor popular, evocando la devoción: "La algarabía de luces y colores, el fervor de los romeros tras el trono, la sonrisa divina de la Virgen de la Luz, bendiciendo las aguas y los barcos, la playa y sus peces cruzando frente al viejo castillo... Quiero vivir en este Puerto y en La Isleta. ¡Viva la Virgen de la Luz y felices Fiestas de La Naval!".

El arranque de las fiestas se inició, antes del pregón, con un paseo anunciador, la subida de la bandera de la virgen en el templo, un acto de hermanamiento entre El Chapuzón de La Naval y El Perro Maldito de Valsequillo, así como la entrega de distinciones y reconocimientos.

Amplio programa de actividades

El primer fin de semana de las fiestas dará comienzo este viernes con la Gala de la Reina de La Naval 2025, el sábado con un encuentro solidario de murgas, y el domingo con la Gala de la Reina Infantil. El lunes tendrá lugar el X Encuentro Poético Musical Simón Pérez Reyes, el martes una Noche de teatro del Grupo del Real Club Victoria y el jueves se celebrará la elección de Damas Star y Damas Super Star de La Naval 2025.

El viernes, 10 de octubre, la playa de Las Canteras vivirá uno de sus grandes días con El Chapuzón Nocturno, que dará comienzo a las 22:00 horas en las proximidades de La Puntilla. Previamente, Tacones Rojos dará un concierto en la calle Tenerife (20:00 h) y los papagüevos, acompañados por un dragón aportado por la comunidad china y unos zancudos, saldrán de la Plaza Nuestra Señora de La Luz a las 20:30 h para realizar el recorrido anunciador.

El Chapuzón Nocturno es la antesala al día grande de las Fiestas de La Naval, que tendrá lugar el sábado, 11 de octubre, con la procesión de la venerada imagen de Nuestra Señora de La Luz (20:00 h) y la recreación, mediante un espectáculo pirotécnico, de la batalla entre el barco de Sir Francis Drake y el Castillo de La Luz. Participará la Asociación de Recreación Histórico-Cultural Milicias Canarias de los siglos XV-XVI. El día finalizará con la verbena de La Mekánica by Tamarindos.

La segunda semana comenzará el lunes, 13 de octubre, con el Festival Coreográfico Silvia Barrera; continuará el martes con la Noche de Coplas y Baile Español; el miércoles con una Fiesta Infantil – Búsqueda del Tesoro; el jueves con una merienda popular, y el viernes con la grabación del programa Tenderete de TVE, con las actuaciones de A. F. C. Buchito de Café y la Parranda El Golpito.

El sábado, 18 de octubre, tendrá lugar la romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz, patrona del Puerto y Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria. El recorrido comenzará en el Parque de Santa Catalina y continuará por varias calles hasta Pérez Muñoz. A su finalización, se celebrará la Noche de Parrandas en los alrededores del Mercado del Puerto.

El domingo, 19 de octubre, se celebrará la Octava de La Naval con el XIII Festival Folclórico en la Plaza de Nuestra Señora de La Luz. Actuarán A. F. C. Buchito de Café, A. F. Volcán de San Juan y C. B. Danzar de Los Alisios. A las 18:00 h tendrá lugar la procesión final, acompañada por un espectáculo pirotécnico en la plaza de La Puntilla.

Las fiestas finalizarán el sábado, 25 de octubre, con el II Encuentro de Tunas en la Plaza de la Luz, que coincidirá con el IX Certamen Regional de Tunas, en colaboración con el Real Club Victoria.

Actividades deportivas y actos religiosos

Junto al Real Club Victoria, también se organizarán actividades deportivas en su sede y en la playa de Las Canteras. Estas se celebrarán el sábado y domingo, 11 y 12 de octubre, con el Campeonato de Dominó La Naval 2025, y el domingo, 19 de octubre, con actividades náuticas en la Plaza de La Puntilla. Niños de 5 a 14 años podrán disfrutar de kayak, paddle surf, optimist y snorkel.

Las Fiestas de La Naval también cuentan con un amplio programa de actos religiosos en honor a la Patrona General del Puerto, que comenzaron con la inauguración de la remodelación de la fachada del templo y continuarán desde el miércoles, 1 de octubre, con celebraciones diarias de eucaristías hasta el 20 de octubre.