La Fiscalía no ve delito medioambiental por la basura acumulada en el barranco Guiniguada

La Fiscalía de Las Palmas ha archivado la denuncia de un vecino de Las Palmas de Gran Canaria por la acumulación de escombros, lodos y electrodomésticos en el tramo bajo del barranco Guiniguada. Tras agotar las pesquisas, el Ministerio Público descarta la existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente porque no se constatan daños sustanciales en el entorno y es "imposible" dar con los autores del vertido.

El denunciante, Juan Manuel Rodríguez, remitió en marzo de este año un escrito a la Fiscalía y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, por los residuos presentes en las inmediaciones del puente de la GC-110 que cruza el cauce del barranco y en la entrada de las bocas bajo la autovía. En este último punto se habían acumulado muebles, neveras, colchones, escombros con amianto, pavimento de caucho de parques infantiles, botellas de plástico, vidrio y latas.

La Fiscalía decidió abrir una fase de investigación preprocesal para analizar si existía delito por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el Consejo Insular de Aguas y, en caso afirmativo, llevarlo a los tribunales. Sin embargo, tras analizar la documentación y las diligencias practicadas, concluye que los hechos denunciados "además de ser excesivamente incorrectos o genéricos" no constituirían por sí solos ningún ilícito.

Concluye que los residuos son fruto "actuaciones incívicas y falta de conciencia con el medio ambiente"

El escrito vecinal apuntaba a los vertidos de residuos sólidos y de aguas en el cauce del barranco. Respecto a los primeros, el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Hernández, recuerda que para que sea considerado un delito castigable por la vía penal es preciso que pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales, plantas o que pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

En este caso, concluye que no se constata que el vertido "haya podido provocar los daños referidos". Y, aunque pudieran objetivarse, se remite al informe del Consejo Insular de Aguas en cuanto a que "es imposible determinar al autor o autores de los vertidos", que se deben a "actuaciones incívicas y falta de conciencia con el medio ambiente". Asimismo, este documento determina que "no hay afección al acuífero y, por tanto, al dominio público hidráulico asociado".

Competencia en la retirada

También recuerda que la retirada de residuos sólidos del barranco corresponde al municipio conforme a la Ley de Bases de Régimen Local porque se refiere a la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, sin perjuicio de las competencias de la administración hidráulica sobre sus dominios.

Por ese motivo, el 13 de marzo el Consejo Insular de Aguas se dirigió al Ayuntamiento para que, a la mayor brevedad posible, acometiera las acciones necesarias para la retirada de los vertidos. El 29 de junio, el Servicio de Vigilancia de Aguas y Cauces concluyó que Emalsa había procedido a la limpieza y retirada de los escombros y que había colocado, además, una cadena como medida preventiva para evitar el acceso con otros vehículos.

Vertido de aguas

En cuanto al vertido de aguas, el informe de la administración concluye que son depuradas y no residuales y apunta a que se produce en una zona que se encuentra impermeabilizada por la losa de hormigón existente desde la ejecución de la canalización. Concluye así que el sistema funciona como una conducción de desagüe porque se conduce el vertido hasta la rompiente. También se examinó la situación actual de la tubería de rechazo de desaladoras que existe en el barranco y no se apreciaron humedades ni pérdidas significativas en toda su longitud.

Tras la notificación del archivo, el denunciante tiene opción de reiterar su denuncia ante el juzgado de instrucción competente.