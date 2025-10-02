El 'Greetingman' se instala en la plaza de Canarias: símbolo de paz y agradecimiento en el Puerto de Las Palmas

Muy lentamente y coordinando al milímetro cada movimiento. Así se instaló este jueves en la plaza de Canarias, en suelo del Puerto de Las Palmas, el Greetingman, bajo la atenta mirada de su autor, el escultor coreano Yoo Young-ho.

La escultura de seis metros de altura que representa a una persona haciendo el tradicional saludo con reverencia de Corea ya está colocada junto al Titán y frente al Muelle Santa Catalina, aunque no será inaugurada hasta el próximo martes 14 de octubre.

Dos plumas y una hora

Para garantizar la integridad de la obra, que pesa dos toneladas y está realizada en aluminio, fue necesario utilizar dos grúas cuyas plumas sujetaban la escultura a través de unos anclajes en los hombros y la plataforma que se utiliza como base.

El primero de los retos fue sincronizar el movimiento de esas dos plumas tras cubrir la cara del Greetingman con una tela protectora. Una vez soltada la escultura de la base en la que viajó desde el puerto coreano de Busán y siguiendo las instrucciones de su autor, las dos plumas procedieron a levantar muy lentamente la figura que es todo un símbolo de agradecimiento y paz, tal como afirma Yoo Young-ho.

La escultura 'Greetingman' durante las maniobras para su instalación en la plaza de Canarias. / José Carlos Guerra

Los movimientos debían ser lentos y cuando el autor temía que el equilibrio peligraba, pedía que se parara. Todo ese mimo y esmero hizo que el traslado de la escultura desde la plataforma de la grúa hasta el lugar desde el que vislumbrará el Puerto de Las Palmas, donde la comunidad coreana desempeñó un papel primordial en el último tercio del siglo XX, durara cerca de una hora.

Espectadores

En los alrededores se agolpaban los curiosos, entre quienes se encontraba el cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea, Kyungrae Cho, que no perdía vista de ningún avance.

Ver una escultura tan grande como el Greetingman suspendido en el aire por las dos grúas impresionó a Javier Suárez, un joven que corría por el paseo marítimo y no pudo evitar hacer una parada para interesarse por la maniobra. «Había visto en la prensa que se iba a poner una escultura, pero no la imaginaba así», aseveró antes de continuar con su carrera.

Yoo Young-ho, autor del 'Greetingman' / José Carlos Guerra

Mientras, Yoo Young-ho supervisaba cualquier movimiento y no dudaba en sumarse a los operarios que se encargaron de fijar, luego, la gran figura al suelo.

El inicio de todo

«Toda relación empieza con el saludo. Si uno no se despide con un saludo, no puede avanzar en el siguiente nivel», afirma Yo Young-ho para explicar la simbología de esta obra que forma parte de un ambicioso proyecto que incluye la instalación de estas esculturas a lo largo y ancho del planeta para hacer un llamamiento a la unidad. «Entre países, culturas y razas, todo empieza con el saludo, con el corazón, y así se propicia el acercamiento».

Con esta premisa, el artista coreano pretende instalar 1.000 de estas esculturas en el mundo. La primera fue en Alemania en 2009 y ya hay varias de ellas en Corea y otras en países como Uruguay, México, Panamá y Vietnam.

Tras el de Las Palmas de Gran Canaria, Yoo Young-ho aspira a que un Greetingman pueda «transmitir el mensaje de paz y reconciliación» en «un lugar significativo, como una zona conflictiva de Palestina». Mientras tanto, ya mantiene conversaciones con otros países y lugares como Málaga, que próximamente lucirá una de sus obras, aunque en este caso no será el de esta reverencia tan característica de la cultura coreana.

Instalación del Greetingman junto al Muelle Santa Catalina / José Carlos Guerra

Ocho meses de trabajo

Yoo Young-ho detalla que la construcción del Greetingman conllevó ocho meses de trabajo. Como se trata de réplicas, la labor es relativamente sencilla, apostilla, y la verdadera dificultad radica en «el proceso de transporte internacional», que en el caso de Gran Canaria supuso dos meses de travesía desde el Puerto de Busán hasta el de La Luz, y sobre todo, el momento de la instalación, porque hasta ese mismo instante «no se sabe cuáles son las condiciones locales» y es lo que «más nervioso» le pone.

El artista asevera que siente «un gran honor» al poder instalar su obra en la plaza de Canarias, un lugar muy cercano al lugar donde atracaban los barcos de la flota pesquera coreana hace algunas décadas. Confiesa que hace unos diez años intentó llevar a cabo este proyecto, pero no ha sido hasta ahora, cuando se van a cumplir los 60 años de la llegada del primero de estos buques en 1966, cuando lo ha conseguido.

«Este es un parque moderno por el que pasea mucha gente y está al lado del Titán; estoy muy agradecido por esta localización histórica», precisa.

Cementerio, gastronomía y turismo

La inauguración oficial de la escultura será el próximo 14 de octubre y durante las dos semanas que quedan Yoo Young-ho tiene previsto conocer la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla.

Para empezar, quiere acudir al cementerio de San Lázaro, donde están enterrados los marinos coreanos que no pudieron regresar al país, y además de visitar la capital grancanaria y el resto de la Isla, quiere disfrutar de su gastronomía.