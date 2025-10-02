Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegada del crucero Celebrity Apex al Puerto de Las Palmas: inicio de la temporada alta

El Celebrity Apex inaugura la temporada de cruceros en Las Palmas de Gran Canaria con más de 2.900 pasajeros a bordo

El 'Celebrity Apex' inaugura la temporada alta de cruceros en el Puerto de Las Palmas

El 'Celebrity Apex' inaugura la temporada alta de cruceros en el Puerto de Las Palmas

Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Pocos minutos antes de que cumplieran las 9.30 horas, el Celebrity Apex, de la compañía Celebrity Cruise, llegaba al Muelle Santa Catalina dando inicio a la temporada alta de cruceros en el Puerto de Las Palmas.

El barco, que tiene una eslora de 306 metros y una manga de 8,4, permanecerá atracado en Las Palmas de Gran Canaria únicamente unas horas y, si no hay cambios en sus planes, continuará su ruta entre Lisboa y Santa Cruz de Tenerife a partir de las 19.00 horas.

Casi 3.000 pasajeros

Este crucero en Gran Canaria, el segundo de la línea Edge de la compañía Celebrity Cruise, tiene capacidad para albergar 2.910 pasajeros y cuenta con un diseño innovador que orienta todos sus espacios hacia el exterior.

Al igual que su gemelo Celebrity Edge, ofrece una plataforma flotante que puede ser utilizada como bar o restaurante, así como una zona exclusiva para los huéspedes de suites.

Entre sus características destacan también el Edén, un espacio panorámico en la popa con grandes ventanales, jardines y un bar; el Infinite Verandas, que son los camarotes con balcones que pueden cerrarse para formar parte del interior de la habitación; o un jardín en la cubierta superior con música en vivo, gastronomía y cine al aire libre.

Experiencia culinaria

A todo eso se suman los numerosos bares y restaurantes a bordo en los que se ofertan diversas experiencias culinarias.

Noticias relacionadas y más

La previsión de llegada de cruceros a Las Palmas en octubre de la Autoridad Portuaria incluye otros 30 barcos, la mayoría en tránsito. Buques como el World Traveller, el World Navigator y el Mein Schiff 6 tendrán a La Luz como puerto base para el embarque y desembarque de pasajeros, y el L'Austral solo realizará una escala técnica el 20 de octubre sin pasaje.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Llegada del crucero Celebrity Apex al Puerto de Las Palmas: inicio de la temporada alta

Llegada del crucero Celebrity Apex al Puerto de Las Palmas: inicio de la temporada alta

Una joven relata cuatro años de abusos sexuales por parte de un familiar político: "Era como un juego"

Una joven relata cuatro años de abusos sexuales por parte de un familiar político: "Era como un juego"

Las Fiestas del Pilar arrancan con un pregón de Ana María Moreno en defensa de la memoria, la comunidad y los papagüevos

Las Fiestas del Pilar arrancan con un pregón de Ana María Moreno en defensa de la memoria, la comunidad y los papagüevos

Las Palmas de Gran Canaria sanciona a la promotora del Mojo Fest por fallos en seguridad

Las Palmas de Gran Canaria sanciona a la promotora del Mojo Fest por fallos en seguridad

El Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción aprueba un presupuesto de 20 millones de euros para 2026

El Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción aprueba un presupuesto de 20 millones de euros para 2026

El Carnaval 2025 tiene un impacto mediático de más de 80 millones

El Carnaval 2025 tiene un impacto mediático de más de 80 millones

El Cabildo reclama a la ciudad la subvención de una campaña de Turismo que sí ejecutó

El Cabildo reclama a la ciudad la subvención de una campaña de Turismo que sí ejecutó

Sexo y conjuros en los primeros años de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria

Sexo y conjuros en los primeros años de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents