Llegada del crucero Celebrity Apex al Puerto de Las Palmas: inicio de la temporada alta

Pocos minutos antes de que cumplieran las 9.30 horas, el Celebrity Apex, de la compañía Celebrity Cruise, llegaba al Muelle Santa Catalina dando inicio a la temporada alta de cruceros en el Puerto de Las Palmas.

El barco, que tiene una eslora de 306 metros y una manga de 8,4, permanecerá atracado en Las Palmas de Gran Canaria únicamente unas horas y, si no hay cambios en sus planes, continuará su ruta entre Lisboa y Santa Cruz de Tenerife a partir de las 19.00 horas.

Casi 3.000 pasajeros

Este crucero en Gran Canaria, el segundo de la línea Edge de la compañía Celebrity Cruise, tiene capacidad para albergar 2.910 pasajeros y cuenta con un diseño innovador que orienta todos sus espacios hacia el exterior.

Al igual que su gemelo Celebrity Edge, ofrece una plataforma flotante que puede ser utilizada como bar o restaurante, así como una zona exclusiva para los huéspedes de suites.

Entre sus características destacan también el Edén, un espacio panorámico en la popa con grandes ventanales, jardines y un bar; el Infinite Verandas, que son los camarotes con balcones que pueden cerrarse para formar parte del interior de la habitación; o un jardín en la cubierta superior con música en vivo, gastronomía y cine al aire libre.

Experiencia culinaria

A todo eso se suman los numerosos bares y restaurantes a bordo en los que se ofertan diversas experiencias culinarias.

La previsión de llegada de cruceros a Las Palmas en octubre de la Autoridad Portuaria incluye otros 30 barcos, la mayoría en tránsito. Buques como el World Traveller, el World Navigator y el Mein Schiff 6 tendrán a La Luz como puerto base para el embarque y desembarque de pasajeros, y el L'Austral solo realizará una escala técnica el 20 de octubre sin pasaje.