La Lotería Nacional toca en Las Palmas de Gran Canaria

A ganar, a ganar pollo para cenar. No es el Blackjack, es la Lotería Nacional. La diosa fortuna no falta a su cita de los jueves con Canarias y ha dejado un primer premio del sorteo celebrado en la noche de este jueves, 2 de octubre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido en Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona, en Tenerife.

En ambas administraciones se ha vendido el 31709, el primer premio, y que está dotado con 600.000 euros el número.

En la capital grancanaria ha sido en la administración ubicada en el Centro Comercial Las Arenas, y en Tenerife, en la célebre gasolinera de la Autopista del Sur de la isla.

El primer premio ha sido muy repartido a lo largo y ancho de España y se ha vendido en Lorquí -Murcia-; Torremolinos -Málaga-; Madrid; Ferreries y Capdepera -Baleares-; Aranda de Duero -Burgos-; Casar de Escalona -Toledo-; Alicante; Higuera de la Serena y Mérida -Badajoz-; Dos Hermanas y Almensilla -Sevilla-; Burjassot y Valencia; Valladolid y Bilbao -Vizcaya-.

Mientras que el segundo premio fue a parar al 60003. Se vendió en Cáceres; La Cañada de San Urbano; Sevilla; Barberá del Vallés; La Cañada de San Urbano -Almería-; El Palmar y Los Belones -Murcia-; Almazora -Castellón-; Moraleda de Zafayona -Granada- y Recas -Toledo-.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).