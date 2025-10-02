Así es la nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas entra en funcionamiento con la escala del Celebrity Apex

La nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas, operada por Global Ports Canary Islands, abrió hoy sus puertas con la llegada del buque Celebrity Apex al Muelle de Santa Catalina. Esta primera operativa en las nuevas instalaciones marca el inicio de la puesta en funcionamiento de la terminal de cruceros más grande de Europa y de una nueva etapa para Gran Canaria, consolidándola como destino de referencia en el turismo internacional de cruceros.

El edificio, de 14.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, está equipado con tres pasarelas de embarque y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea. Su diseño garantiza operaciones ágiles tanto para escalas en tránsito como para cruceros en puerto base, incorporando sistemas que optimizan la seguridad y la eficiencia de las maniobras portuarias.

A estas instalaciones interiores se suma una explanada exterior de más de 17.800 metros cuadrados, con zonas peatonales, áreas ajardinadas y un palmeral recuperado como acceso al bulevar, reforzando la conexión de la terminal con la ciudad.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, subrayó la relevancia de esta puesta en marcha: “Este espacio representa un salto cualitativo en nuestra oferta de infraestructuras y servicios. Con esta terminal reforzamos la posición de Canarias en el Atlántico Medio y consolidamos a Las Palmas como puerto base y de tránsito de referencia en el turismo de cruceros. Además, es una instalación concebida desde la sostenibilidad, que refleja el compromiso de la Autoridad Portuaria con la innovación y con un desarrollo responsable de nuestra actividad”.

El proyecto forma parte de un plan de inversión de 40 millones de euros impulsado por Global Ports Canary Islands para modernizar las instalaciones de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Se ha desarrollado bajo estrictos criterios ambientales e innovadores, con el uso de materiales reciclados y ecológicos, sistemas de eficiencia energética, energía solar y gestión responsable de residuos, situando a la terminal de cruceros de Las Palmas como un referente en el sector portuario europeo.

Durante el acto simbólico de esta primera atención en la terminal se entregó una placa conmemorativa al capitán del Celebrity Apex, y los pasajeros disfrutaron de una degustación de productos canarios en colaboración con la Asociación Puerto Canteras, convirtiéndose en los primeros visitantes de las nuevas instalaciones.

La directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez, expresó su satisfacción: “Estamos muy satisfechos con la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de cruceros. Este proyecto marca el inicio de una nueva etapa en el Puerto de La Luz. Con esta infraestructura damos un paso decisivo hacia la profesionalización de los servicios al crucero y reforzamos nuestra apuesta por un crecimiento sostenible en la isla. Nuestro compromiso inmediato es contribuir a fortalecer el posicionamiento de Gran Canaria como destino de referencia internacional dentro del mercado mundial de cruceros”.

La terminal ofrece servicios adaptados a las necesidades de los cruceristas, con áreas de restauración, espacios de espera confortables, accesibilidad universal y zonas comerciales que completan la oferta. Estas dotaciones refuerzan su vocación de convertirse en una de las instalaciones más modernas y eficientes del sector, preparada para responder al crecimiento previsto en el tráfico de cruceros en los próximos años.

Con esta nueva infraestructura en funcionamiento, el Puerto de Las Palmas se prepara para atender un mayor volumen de pasajeros, fortaleciendo su posición como nodo logístico y turístico en el Atlántico Medio y ofreciendo un servicio de primer nivel tanto a los cruceristas como a la ciudad que los recibe.

El Celebrity Apex, primer crucero atendido en la nueva terminal

La nave de Celebrity Cruises arribó esta mañana desde Lisboa con cerca de 4.000 pasajeros, mayoritariamente de perfil internacional. Este moderno navío, caracterizado por su diseño innovador y sus servicios de alta gama, realizó escala en la capital grancanaria antes de continuar su itinerario hacia Tenerife en torno a las 19:00 horas. La operativa desarrollada este jueves supone la primera utilización práctica de la nueva terminal, cuya inauguración oficial está prevista una vez concluyan las obras en los próximos meses.