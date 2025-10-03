Más de 40 asociaciones de Las Palmas de Gran Canaria exigen la mejora de los servicios públicos

Más de 40 asociaciones vecinales y empresariales de Las Palmas de Gran Canaria exigen la mejora de los servicios públicos de la ciudad y denuncian "el abandono" que sufren los barrios. En un acto celebrado en el hotel Lumm del parque Santa Catalina, portavoces de distintos colectivos escenificaron sus quejas relativas principalmente a limpieza, parques y jardines y seguridad. Aunque también se citaron otras problemáticas más generales como la atención a las personas sin techo y otras más particulares como las continuas inundaciones en la urbanización Reina Mercedes.

"A Carolina Darias se le ha encargado un trabajo que no se está haciendo, la ciudad está abandonada", resaltó en su intervención el presidente de la asociación de vecinos del Barrio Atlántico, Miguel Pérez, en referencia a la gestión que ha llevado a cabo la alcaldesa de la capital en los dos años que lleva de mandato. En líneas generales, los intervinientes dibujaron una ciudad cuya gestión se ha deteriorado en los últimos años, algo que se ve reflejado en los servicios municipales y en el aspecto que presenta en sus calles.

"La falta de respuesta de la corporación local y la falta de adopción de medidas nos hace pensar que los actuales gobernantes municipales demuestran una gran falta de interés y compromiso con los ciudadanos", puntualizó David Rodríguez, presidente de la asociación de Siete Palmas, quien destacó el gran número de contratos que se encuentran todavía en situación de nulidad. Entre los que citó, destacan los de parques y jardines o el de conservación de calzadas, aceras y zonas peatonales -caducado desde 2017 en este último caso-.

Contratos caducados

"Estamos con contratos externos caducados y con el personal propio menguado por bajas y por jubilaciones, lo que supone una carga importante para el resto del personal y una merma en la calidad de los servicios", subrayó Rodríguez. También hizo mención a la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras, algo que tachó de "inacción", o los contratos menores en la Sociedad de Promoción referentes al sector cultural de la ciudad.

Le siguió Lola Cabrera, representante de la plataforma Las Palmas Siempre Limpia, quienes han estado manifestándose con palas y cepillos en Triana de forma reiterada desde hace un año. A su juicio, las campañas de limpieza "no hay que publicitarlas, hay que hacerlas". En cuanto a los grandes contratos de recogidas de basuras y limpieza viaria, indicó que "Carolina Darias viene a decir que ya vemos la luz en un proceso complejo, esto lo llevamos oyendo desde que llegaron y al final ni terminan".

Limpieza en las calles

Cabrera centró sus quejas en la limpieza en las calles, una de las principales preocupaciones vecinales. Esta la ciudad lleva sin fregar, sin mojarse, sin baldearse años, la porquería está incrustada, junto al mal olor", puntualizó. En este sentido, exigió "soluciones urgentes" y una mejora en la planificación del servicio, al tiempo que tildaba la gestión de actual de improvisación e invitaba a la alcaldesa a darse una vuelta por la ciudad sin que le preparan la zona previamente "para la foto".

Los colectivos también aprovecharon el acto para denunciar la falta de policías para hacer cumplir la normativa -por ejemplo, con multas a quienes dejan que sus perros hagan sus necesidades donde no es debido-. Gloria de Silvia, representante de Avecalta, recordó el derribo pendiente de las torres del Canódromo y denunció "la falta de medios materiales y humanos"; según esta, "todo ello provoca un escaso mantenimiento del cuidado de los espacios verdes y de la arbolada". Y es que el contrato de Parques y Jardines también está en nulidad.

De Silvia también citó la proliferación de plagas de ratas y cucarachas, aunque sería en la de palomas donde puso énfasis. "Existe algo de limpieza en la zona baja, porque es donde viene el turismo, el resto de zonas están totalmente abandonadas en sus parques y jardines", precisó la representante vecinal.