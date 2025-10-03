Aparecen unas lonas denunciantes en el Parque Blanco... y nadie reclama su autoría

"¡Quiten las vallas ya!", reza una de las seis pancartas que han aparecido en el entramado que cerca el Parque Blanco y principalmente en la calle Simón Bolívar. Este mensaje se impone como la intención más clara de la queja que denuncia su autor... desconocido, pues de momento no se conoce la autoría de quien haya colgado estos carteles blancos con letras rojas que muestran su incomodidad con las obras de la Metroguagua que cayeron en saco roto por los sobrecostes de la misma en su ejecución.

"¡Retrotraigan el parque a su estado anterior!", se puede leer en otra de las lonas. El espacio actualmente se encuentra en obras después de que en febrero de 2022 se comenzara a construir la parada y el túnel subterraneo de Santa Catalina y que tantos problemas se fue encontrando durante su ejecución y que terminó anulándose porque el presupuesto inicial de la obra iba a aumentar más de un 50% el precio de adjudicación del contrato.

"Reabran el tráfico a la autovía", demanda otro cartel. Este en la zona más cercana de la Calle Simón Bolivar al edificio Miller, concretamente donde se enlazaba un carril hacia la Avenida Marítima y que ahora se encuentra cortado al tráfico impidiendo la circulación e incorporación a la Autovía.

Malestar en el tiempo

"Cinco años de sufrimiento" y "cinco años de abandono" son otras de las dos frases de queja de las pancartas, que si bien las obras comenzaron en el año 2022, el malestar del responsable de estos mensajes lo lleva más atrás en el calendario.

Finalmente y como mensaje extra de estas lonas se escribió: "Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más sucia de Europa". Un frase que no tiene mucho que ver con las obras de la Metroguagua en sí, pero que se añadió a la inquietud de este reclamante anónimo.