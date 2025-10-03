Asocelpa, alma del Puerto de Las Palmas, cumple 100 años y homenajea a Caridad Cuyás y Juan Francisco Fonte

La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) festejó este viernes 3 de octubre su primer centenario en un multitudinario evento en el emblemático Castillo de La Luz y reconoció la labor de la que fuera su primera presidenta, Caridad Cuyás, y del periodista y cronista oficial del Puerto de Las Palmas, Juan Francisco Fonte, así como la aportación realizada a lo largo de los años por varias empresas.

El acto contó con la participación de Carmen Moreno, la actual presidenta de la patronal, las máximas autoridades de la Delegación del Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria, además de una amplia representación de la comunidad portuaria, que ha sido testigo estos 100 años de excelencia y visión de futuro de Asocelpa.

Pionera y guardián de la memoria

Con motivo de su centenario, Asocelpa quiso homenajear a Caridad Cuyás, empresaria y pionera en el mundo marítimo y la primera presidenta de esta entidad, cuyas riendas cogió en 2003, y a Juan Francisco Fonte, guardián de la memoria colectiva para que las generaciones futuras conozcan eventos como este aniversario tan emblemático. Ambos han desarrollado una excepcional trayectoria en el ámbito portuario, afirma la patronal.

Celebración del centenario de Asocelpa en el Castillo de La Luz. / Andrés Cruz

Asimismo, se entregaron reconocimientos a la excelencia a las empresas que han mostrado lealtad y constancia a lo largo de los años, como son los cinco asociados más antiguos de Asocelpa: Andrés Perdomo, Flick Canarias, Fred Olsen, Hamilton y Noatun Maritime Spain (Guillermo Olsen y Cía).

Alma del Puerto

La presidenta de la patronal más antigua de Canarias aseguró que Asocelpa es el alma misma del Puerto de Las Palmas y elogió el legado de los 14 presidentes que le han precedido y de los visionarios que en 1925 «se unieron para defender sus intereses comunes en un momento de auge y desafíos». Desde entonces, esta asociación ha «sido el engranaje que ha hecho girar la economía de Gran Canaria», adaptándose a todos los desafíos que se han presentado a lo largo de estos años.

En estos cien años, recordó en su discurso Carmen Moreno, Asocelpa ha creado plataformas como ‘Friends of the Ocean’, para una economía sostenible, bajo la premisa de que el «desarrollo económico va de la mano con la protección de nuestro mar».

Audacia

Además, mira «al horizonte con la misma audacia: apostando por la digitalización, la descarbonización y nuestra segura integración en el Grupo 1 del sistema portuario español», concluyó la máxima representante de este colectivo antes de animar a todos los asociados a seguir escribiendo, juntos, la historia de La Luz.

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, aseguró durante la celebración que Asocelpa ha sido la fuerza motriz en la consolidación y crecimiento de la actividad portuaria y que ha «sido la clave del desarrollo y la profesionalización de nuestro puerto y la columna vertebral que ha permitido que su actividad se desarrolle con continuidad, eficiencia y adaptación a la evolución de los tiempos históricos».

Surte, cuida y conecta

Morales aseveró que «sería imposible pensar en las islas sin su presencia. El puerto surte, cuida y conecta. Es la savia que insufla vida al día a día de las sociedades insulares. Y ustedes encarnan también la superación de las barreras de la insularidad para que quienes vivimos en estas islas podamos disfrutar de las mismas oportunidades que en los territorios continentales», resaltó.

Además, reconoció la contribución de las empresas que conforman esta patronal a la «generación de empleo; la captación de talento; la modernización de los procesos; al refuerzo del papel del Puerto en el eje Atlántico; al compromiso con el medioambiente; el desarrollo de la economía azul o a la diversificación económica».

El presentador de televisión Dani Calero condujo esta celebración de la familia portuaria que concluyó con un cóctel, un brindis y la música de boleros.