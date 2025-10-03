Extinción en Las Canteras: el sebadal de la playa desaparece por completo

Los sebadales han desaparecido de la playa de Las Canteras. Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dan por extinguida esta planta marina tras realizar un mapeo de todo el fondo del arenal capitalino. Lo de esta especie icónica, que no hay que confundir con las algas pardas que llegan a la orilla de manera habitual, era una crónica de una muerte anunciada. Los expertos llevaban décadas detectando su reducción drástica, principalmente por la presión que ha ejercido el ser humano en la zona en el último siglo. Su importancia era primordial, dado que las praderas que formaban en el lecho de la bahía eran hogar de chocos, caballitos de mar, pejepeines o mantelinas.

La completa desaparición de la Cymodocea nodosa -nombre científico de la seba- es una de las principales conclusiones del estudio 'Mapeo de hábitats marinos en un entorno de arrecifes de playa poco profundos'. Se trata de un trabajo de campo en el que han participado los científicos y expertos en distintas materias José Valdazo, Nicolás Ferrer, Claudio Vega, Javier Martín, Ángel Luque y Óscar Bergasa; estos han elaborado una radiografía integral de todo el fondo marino de la playa de Las Canteras en toda su extensión, mediante técnicas de observación directa y otras de detección remota hiperespectral, como pueden ser los infrarrojos.

Tras realizar una completa radiografía del fondo marino de la playa, los científicos tan solo detectaron un parche de sebadales muertos. La mancha, situada a la altura del Hotel Reina Isabel, tiene unos 20 metros cuadrados y los ejemplares avistados presentaban un color negro, signo de necrosia, y estaban enterrados, según explica Valdazo a este diario. Este es justamente el principal problema que ha vivido esta especie de planta acuática: el relleno del lecho de la bahía, sobre todo en la conocida como Playa Grande.

Fondos enarenados de Las Canteras. / Elittoral

Amplia regresión de las praderas

La urbanización del Istmo de Santa Catalina han propiciado que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el lecho marino entre La Puntilla y Playa Chica se haya ido rellenando de arena. La presencia de La Barra, protectora natural de las corrientes marinas, y las nuevas construcciones, que impiden que la arena circule como lo hacía antaño, han alterado por completo el hábitat y el ecosistema marino de la que es considerada como la joya natural de Las Palmas de Gran Canaria.

El trabajo, realizado en colaboración con el área de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, refleja la amplia regresión que han vivido las praderas de sebadales de los años 60 en adelante. El estudio refleja que, según cartografías históricas, este hábitat marino vivió una primera gran regresión entre 1962 y 1978, cuando aproximadamente se perdió la mitad de la superficie que ocupaba. Esta planta pasó así de cubrir buena parte del lecho entre La Puntilla y Playa Chica a concentrarse entre el Reina Isabel y el Cristina.

La segunda crisis se produjo entre 1987 y 1999, cuando el 75% de lo que restaba desapareció. La presencia de Cymodocea nodosa se veía restringida entonces a distintos trazos en el lecho a la altura del Reina Isabel y la Clínica San José. De ahí en adelante, la regresión de esta especie ha sido progresiva hasta desaparecer por completo. Por otro lado, el mujo amarillo o picón -Gongolaria abies-marina- es otra planta acuática cuya desaparición de Las Canteras también ha constatado este estudio.

La barrera que supone la ciudad

Valdazo explica que el lecho marino se ha ido rellenando "a un mayor ritmo que del que tiene la propia planta para ir creciendo". En este sentido, precisa que "la barrera que supone la ciudad la arena se ha ido acumulando más y lo ha ido enterrando o subiendo la cota a la que se desarrollan los ejemplares, exponiéndolos más al oleaje -que ha ido en aumento con el tiempo-". Además, este relleno ha permitido que los bañistas puedan transitar con mayor facilidad por el fondo marino, al haber menor profundidad, pisando y entorpeciendo el desarrollo de las praderas marinas.

Ya en 2008, un informe realizado por los especialistas Enrique Copeiro, Miguel Ángel García Campos y Vicente Benítez constataba que poco restaba de los 6.000 metros cuadrados de sebadales que existían en la playa en 1999. El Ayuntamiento de la capital grancanaria hizo una primera repoblación de sebas en 2013 con 125 ejemplares, un proyecto que a todas luces, y en un principio, no ha prosperado. No obstante, la Universidad ha seguido trabajando para desarrollar cultivos in vitro de esta especie y repoblar zonas necesitadas.