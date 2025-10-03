Jornada de puertas abiertas del Open Arms

Ver más galerías relacionadas
José Carlos GuerraVer galería >
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate
La embarcación de salvamento llegó el pasado 25 de septiembre a Gran Canaria tras haber estado un mes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que hiciera falta requerir su presencia en algún rescate