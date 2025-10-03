Juan Avello y Emilio Moya recogen los premios balanza de los procuradores de Las Palmas

El Colegio de Procuradores de Las Palmas ha vuelto a reconocer un año más la dedicación y la excelencia de distintos profesionales vinculados al ámbito jurídico y social. Los premios Balanza de Plata han recaído en el juez decano de Las Palmas, Juan Avello, y en el expresidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, quienes recogieron ayer sus galardones en un acto celebrado en el Jardín de la Marquesa de Arucas. También se ha distinguido, por otra parte, la labor solidaria de la asociación Plena Inclusión Canarias por su papel en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

Los actos se celebraron con motivo de la festividad de su patrona, Santa Teresita del Niño Jesús, y estuvieron acompañados de un cóctel y una cena. La decana del Colegio, Paloma Guijarro, presidió el evento y reivindicó el papel de estos profesionales: "En un sistema complejo y cambiante, el procurador, en cuanto tiene oportunidad, guía al ciudadano, lo acompaña en cada paso y traduce las exigencias formales en un proceso comprensible. Esta función de profesional humanizador resulta esencial para que la justicia no se perciba como una maquinaria lejana, sino como un servicio accesible y cercano".

Benyara Machinea

También se hizo entrega de las insignias y diplomas a los procuradores que cumplen 25 años de ejercicio. Los distinguidos fueron Eduardo Briganty Rodríguez, María Loengri García Herrera, Juana Delia Hernández Déniz, Francisco Javier Artiles Martínez y María Dolores Betancort Quintana.

Profesionales de la judicatura

El Colegio ha decidido conceder el Balanza de Plata a Juan Avello por su trabajo como representante de la judicatura de Las Palmas, cargo que ostenta desde 2021 cuando cogió el relevo de Óscar González Prieto. Fue elegido con los votos de 33 de los 58 magistrados titulares de los juzgados unipersonales de la provincia y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Avello, licenciado en Derecho por la Facultad de Oviedo, ingresó en la carrera judicial en 2001. Primero fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villanueva de la Serena, en Badajoz, con competencias de Registro Civil y Violencia sobre la Mujer. También fue miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura antes de pasar, en 2006, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pola de Lena, en Asturias. Fue en 2007, tras ascender a la categoría de magistrado, cuando se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para ponerse al frente del Juzgado de Primera Instancia número 2 y, desde entonces, ha continuado su carrera profesional en la ciudad.

El evento incluyó la entrega de insignias y diplomas para los profesionales que cumplen 25 años

En el caso de Emilio Moya, los procuradores han reconocido la labor desempeñada en los últimos doce años como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, cargo que incluso continuó ejerciendo unos meses más hasta que la renovación del Consejo General del Poder Judicial permitió cubrir la vacante, que ahora ejerce el magistrado Miguel Ángel Parramón.

El vitorino continúa al frente de la Sección Sexta, que ha enjuiciado algunas de las causas penales más sonadas del Archipiélago. También ejerció el cargo de viceconsejero de Justicia desde 2003 hasta 2005 a las órdenes de Australia Navarro, del Partido Popular.

La asociación Plena Inclusión Canarias, a la que también se dirige uno de los galardones, trabaja desde hace 40 años para lograr la inclusión en la sociedad de 1.600 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y más de 1.500 familias. Cuenta con 1.000 profesionales del sector y engloba a 28 asociaciones especializadas. Tiene presencia en Gran Canaria, TenerifeLa Palma y Lanzarote.