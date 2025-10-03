"Nadie quiere estar con alguien así": la exconcejala de Vox carga contra el partido en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró este viernes un pleno extraordinario para reordenar la composición de las comisiones municipales, tras la salida de la concejala Clotilde Sánchez de Vox, que pasa a formar parte de los no adscritos. La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre los distintos grupos, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo unánime.

El concejal de Presidencia, Francisco Spínola, defendió al inicio del pleno una propuesta de distribución que garantizara la proporcionalidad derivada de las elecciones municipales de mayo de 2023. La fórmula planteada repartía los puestos en las comisiones con cuatro representantes para el PSOE, dos para el PP, uno para Vox, uno para el grupo mixto y uno para la edil no adscrita.

Sánchez, que defendió su derecho a conservar el acta de concejal y a integrarse como no adscrita, acusó a Vox de sembrar odio y de haberla atacado personalmente desde el inicio de la legislatura. "Conmigo son ya nueve los cargos que han abandonado Vox en Canarias. Ninguno queremos estar al lado de alguien así", aseguró en su intervención.

Vox la acusa de "tránsfuga"

Desde Vox, en cambio, se insistió en calificarla de "tránsfuga", al amparo del pacto antitransfuguismo, y se le reclamó la entrega del acta. El concejal del partido ultraderechista, Rafael Miguel de Juan denunció además presiones externas y advirtió de que la filtración de documentos internos del partido podría tener consecuencias legales.

El Partido Popular, por su parte, criticó que la nueva distribución volviera a perjudicarles, asegurando que en varias ocasiones durante la legislatura han visto limitados sus derechos en el pleno y que, con el nuevo reparto, pierden un representante en las comisiones.

Habrá ampliación.