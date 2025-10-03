'Open Arms' en el Puerto de Las Palmas: el barco que salva vidas en el mar abre sus puertas para crear conciencia

Con el corazón tocado y con ganas de ayudar. Así abandonó el Open Arms Adrián García, uno de los estudiantes del IES Siete Palmas que este jueves tuvo la oportunidad de subir a bordo de este barco de la ONG española del mismo nombre que lleva años rescatando vidas en el mar y que permanecerá atracado en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas hasta el martes 7 de octubre para que la población de Gran Canaria pueda visitarlo y conocer la labor que realiza.

Adrián, de 16 años, confiesa que no ve las noticias y hasta este momento «no conocía este barco», aunque sí era consciente del drama de la migración, de las muertes en el mar y de la existencia de personas que ayudan a salvar vidas. De hecho, ha compartido aula con un chico que llegó desde Senegal y que al igual que la mayoría de las personas que se suben a una embarcación en busca de una vida mejor, «no sabía nadar». Cuando ve las imágenes de las personas que se hacinan en barcazas frágiles piensa «que se pueden morir y vienen aquí por un futuro mejor». Afirma que le llegan muchos comentarios de odio hacia estas personas, pero que él no se los cree. «Esas personas -refiriéndose a quien hace esos comentarios- son estúpidas; no saben nada, están ahí sentados y ya está», añade.

Tras recorrer la cubierta del Open Arms, ver fotografías de las personas que han salvado -y algunas que no- y conocer el testimonio de parte de su tripulación, este joven asevera que está dispuesto a unirse a esta ONG: «es una buena profesión».

Con los brazos abiertos

El Open Arms es un barco humanitario relativamente pequeño de 50 metros de longitud y nueve de ancho. En la cubierta de popa, con un suelo de tablones de madera, a veces ha habido hasta 180 personas que han sido sacadas in extremis en el mar y en alguna ocasión han tenido que compartir espacio con los cuerpos inertes de algunos compañeros de travesía. En una pequeña dependencia habilitada, reciben cuidados médicos, pero, sobre todo, reciben el calor de quienes ven en ellos a personas que han arriesgado sus vidas en busca de una vida mejor.

Jornada de puertas abiertas en el 'Open Arms' en el Puerto de Las Palmas / José Carlos Guerra

Los casi 2.000 estudiantes en Canarias que estos días subirán a este barco, tanto en Gran Canaria, como en Tenerife y en Lanzarote, conocerán algunas de estas historias y cómo trabaja la tripulación del Open Arms, tanto a través de sus explicaciones como de una exposición fotográfica de sus misiones de rescate. Además, aprenderán acerca de los convenios internacionales actuales y de la legislación sobre migración. También podrá hacerlo la ciudadanía en general, cada tarde, de 16.00 a 18.00 horas.

Pensamiento crítico

La coordinadora pedagógica de la ONG Open Arms, Ángeles Schjaer, señala que estas jornadas de puertas abiertas permiten dar a conocer «la parte operativa durante las misiones» y, además, fomentar «el pensamiento crítico» entre los estudiantes, es decir, «explicar el contexto que tienen esas personas que tienen que emigrar, las situaciones a las que se enfrentan, esas políticas antimigratorias que hacen que las personas tengan que migrar de esta manera tan peligrosa y la responsabilidad también de los países de este lado del mar en cuanto a esas migraciones».

El proyecto educativo que se está realizando en Canarias «sirve para hacer pensar que en este momento donde los mensajes del odio están calando tanto, sobre todo entre la gente joven, es fundamental dar herramientas para que puedan rebatir ese tipo de discursos». El objetivo final es «construir entre todos un mundo más amable y más solidario, un mundo que sea igualitario y con las mismas oportunidades para cualquiera sea de donde sea».

Nazismo

En cuanto a los mensajes de odio lanzados por formaciones como Vox, que ha llegado a pedir que se hunda el barco, Schjaer les resta valor. «Son poquitos y hay muchos más mensajes positivos» que negativos. Es más, apunta a que «suelen ser muy repetitivos», «indecentes», «ridículos» y muchas veces «elaborados por inteligencia artificial». No obstante, sí ve un riesgo cuando esos comentarios llegan a la población juvenil «porque no tiene recursos» para contrastar la información. «Están replicando los mismos mensajes con los que el partido nazi ganó unas elecciones en su momento en Alemania», recuerda.

Un estudiante sube a bordo del 'Open Arms' durante una jornada de puertas abiertas / José Carlos Guerra

En vez de colocarse detrás de una valla para gritar sus proclamas, Ángeles Schjaer les invita a subir al barco y tomar un café con ellos para hablar. «Seguramente vamos a llegar a puntos en común. Yo no creo que la gente sea tan mala en el mundo ni que tenga esa mentalidad, sino que estamos en ese momento en el que vende más tener un discurso fascista y con unas tendencias determinadas que ser una buena persona. Lo absurdo es que se haya puesto de moda ser mala gente», apostilla.

Los mismos derechos

«Ellos tienen los mismos derechos humanos que nosotros». Así de tajante se mostraba Ainara Sarmiento, otra de las alumnas de este instituto de Las Palmas de Gran Canaria que no conocía la labor de Open Arms, aunque sí sabía que había barcos que rescatan personas en alta mar en sus rutas migratorias. Que haya quienes digan que estos buques no deben existir le «parece mal porque igual que si una persona se está ahogando, por ejemplo, si sale a navegar o porque está pescando, ellos también querían que los rescataran».

A esta jornada de puertas abiertas acudieron también el viceconsejero del gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo; el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; y el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado. Caraballo recordó que Canarias se encuentra «en una de las rutas más mortíferas del planeta» y la presencia del Open Arms, «que es un icono y representa todos los valores vinculados al drama humanitario de la inmigración es una ocasión necesaria para que los niños y niñas conociesen en primera persona cuál es el trabajo que ellos han desarrollado, especialmente en la zona del Mediterráneo, y los valores frente al discurso de la xenofobia y el racismo».

Algunas de las fotos que se exponen en el barco de la ONG / José Carlos Guerra

Falta de solidaridad

Por su parte, Candil destacó la necesidad de «generar sensibilidad en la población hacia lo que se está viviendo en Canarias hace más de dos años, que es la llegada de personas migrantes y la situación que estamos gestionando a veces con mucha falta de solidaridad por parte del resto del Estado», mientras que Cabrera hizo hincapié en la importancia de que los jóvenes conozcan «este buque que a lo largo de su historia ha rescatado a más de 70.000 personas en el mar».

Barreras y obstáculos

El capitán Ricardo Barriuso, uno de los dos responsables al mando del barco de Open Arms, denuncia la creciente criminalización de las ONG que realizan rescates en el Mediterráneo. «Estamos viviendo la llamada Europa fortaleza, que financia a terceros países como Libia, Marruecos o Turquía para frenar la migración, dejando de lado los derechos humanos y la obligación de socorrer en el mar», afirma.

Barriuso recuerda que la tripulación acumula ya tres detenciones en Italia, procesos que califica de contradictorios e injustificados. «En una ocasión nos sancionaron por acudir a una señal de socorro. Si no lo haces, cometes un delito. Si lo haces, te detienen. El sistema nos coloca en una paradoja que va contra la ley del mar y contra la humanidad», sostiene. Las nuevas normativas también han reducido drásticamente la capacidad de actuación. «Ahora solo podemos rescatar una embarcación» y no pueden llevarlos a cualquier puerto, lo que supone «una pérdida del 80 % de efectividad en los rescates».

Para no olvidar

El capitán Barriuso rememora misiones que le han marcado profundamente, como la número 65, en la que permanecieron tres semanas con casi 200 personas a bordo sin poder desembarcar, o el naufragio de una neumática en la que se hundieron decenas de personas. También han vivido momentos de esperanza, como cuando rescataron a un bebé en parada cardíaca que logró sobrevivir.

Actualmente, Open Arms en Canarias mantiene contacto con Salvamento Marítimo y se ofrece como apoyo para reforzar la respuesta ante la llegada de pateras. «Podemos hacer lo que Salvamento no puede por protocolo: permanecer una semana en alta mar, hasta 200 millas al sur de El Hierro, listos para actuar», asevera Barriuso, que añade que «se está intentando llegar a acuerdos» y reitera que están «absolutamente disponibles para que se nos active en el momento en el que se considere necesario».