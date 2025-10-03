Los papagüevos de Guanarteme cumplen 20 años: "El encuentro está consolidado, tiene alma"

En 2005, una tarde sofocante de agosto, la comisión de fiestas del barrio de Guanarteme repasaba el programa de las Fiestas del Pilar en el sótano de la asociación vecinal. Entre verbenas, galas y romerías, un compañero lanzó la reflexión: «No tenemos nada que nos distinga del resto de barrios». Aquella frase se le quedó grabada a Ana Moreno, que se fue a casa dándole vueltas. «Pensé en los papagüevos que teníamos guardados, algunos a punto de ir a la basura, y se me ocurrió darles protagonismo. Era una tradición que se estaba perdiendo», recuerda. Así nació el Encuentro de Papagüevos, que este año celebra su vigésimo aniversario y que se ha convertido en el acto más singular de las fiestas de Guanarteme.

El primero fue modesto, apenas participaron las figuras del barrio, junto a las de Guía y Schamann. Pero el éxito fue inmediato. «La gente se emocionaba porque a todo el mundo los papagüevos le recuerdan a su infancia», señala Moreno, que se unió a la comisión con tan solo 14 años, y desde entonces no se ha desvinculado nunca. Con el paso de los años, el encuentro fue creciendo hasta lograr reunir más de un centenar de figuras en la plaza en una edición de las fiestas. Llegaron papagüevos de toda Canarias e incluso los Gigantes de Ayerbe, un pueblo de Huesca, con quienes la asociación mantiene un estrecho hermanamiento.

Hermanamiento

La relación entre el pueblo de Aragón y el barrio grancanario se consolidó al intercambiar dos figuras. De esta manera, la gigante de Ayerbe, Lucía, desfila en el encuentro de Guanarteme y Pilar, un papagüevo de Gran Canaria lo hace por las calles del pueblo aragonés. «Para ellos, Pilar es una joya, a los chiquillos les encanta porque es diferente a los gigantes que tienen allí», comenta Moreno.

Foto de archivo del encuentro de papagüevos de Guanarteme en una edición anterior. / José Carlos Guerra

Hoy, Guanarteme conserva unas 18 figuras propias, algunas con más de 80 años de antigüedad. Entre ellas hay personajes del barrio, como Simón, el presidente de la comisión de fiestas, o Lola, la vendedora de cupones fallecida hace años, homenajeada con un papagüevo muy particular, ya que su rostro aparece cubierto de números de lotería, en recuerdo de su oficio. También hay figuras menos habituales, como un dragón o una loba, que convierten al conjunto en algo único.

Compartir la experiencia

El eco del encuentro ha ido más allá del barrio. Inspiró a otros municipios a recuperar la tradición, e incluso fuera de la Isla, como ocurrió en Fuerteventura, donde tras conocer la cita de Guanarteme, un vecino impulsó la recuperación de la tradición en su Isla. También en Guía, Arucas y Bañaderos surgieron asociaciones de amigos de los papahuevos que mantienen viva la costumbre. «Es muy bonito ver cómo algo que nació aquí ayudó a recuperar tradiciones en otros sitios donde ya se habían perdido», afirma Moreno.

Los papagüevos, hechos de papel y cartón, necesitan un mantenimiento constante y no siempre es fácil encontrar quién los repare. En Guanarteme, además, han logrado un grupo estable de quince jóvenes bailadores y bailadoras que se encargan de dar vida a las figuras y de cuidar sus vestimentas. Una novedad, pues la costumbre en Canarias era que cualquiera cogiera y bailara el papagüevos durante la fiesta, lo que provocaba que muchas figuras terminaran rotas del uso. Encontrar a los bailadores ha sido una de las tareas más difíciles en un tiempo en el que las tradiciones no atraen entre los jóvenes. «Ellos aprendieron de los bailadores de Guía, que son un referente y se mueven muy bien y dan muchas vueltas», apunta.

Este sábado, la plaza volverá a llenarse de color con cerca de 40 papagüevos llegados de Guía, Agaete, Schamann y San Lorenzo. No serán tantos como en ediciones históricas, pero el espíritu permanece intacto. «Lo más valioso es que la gente viene a colaborar desinteresadamente. Para mí, eso tiene muchísimo valor», dice Moreno. Por ello, 20 años después de aquella tarde en el sótano, Ana aún se sorprende de lo que logró aquella ocurrencia. «Al principio solo queríamos un acto propio. Hoy puedo decir que el encuentro está consolidado, que tiene alma y que la gente lo siente suyo», asegura.