Así es como puedes comer sin límites en estos buffets virales de Gran Canaria

Hay placeres que no entienden de relojes ni de raciones. Comer sin límites es uno de ellos. En Gran Canaria, hay buffets que han elevado ese concepto a otro nivel: menús infinitos, propuestas internacionales y rincones donde repetir no es un pecado, sino la norma.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han recorrido la isla en busca de los mejores, y esta es su selección definitiva. Desde parrillas coreanas hasta desayunos frente al Atlántico, aquí todo entra por los ojos y se queda en la memoria.

Mundo Burger: hamburguesas sin fin

Ubicado en la calle Gravina, 50 (Las Palmas de Gran Canaria), este local propone un buffet libre de hamburguesas, pizzas y entrantes donde no hay que elegir, solo disfrutar.“Puedes pedir todas las hamburguesas, pizzas y entrantes que quieras”, destacan los creadores.

El pan, suave como un bollo recién hecho, y las combinaciones sabrosas convierten la experiencia en una apuesta segura para los amantes del fast food bien hecho.

Koryo BBQ: parrilla coreana en tu mesa

En pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Tomás Miller, 41, se encuentra este restaurante coreano donde cada comensal se convierte en chef.

“¿Quieres probar toda la carne, verdura y marisco que quieras a la parrilla? Este buffet coreano es todo un acierto”, afirman.

Uno de los más recomendados es el Kombo Hongdae (por 45 euros) incluye seis tipos de carne, mariscos, arroz, encurtidos, lechuga fresca y todos los acompañamientos necesarios para una experiencia abundante y diferente. La carne se cocina en la propia mesa, y puedes recargar salsas y guarniciones tantas veces como quieras.

El Soco: desayunar sin límites frente al mar

En playa de Las Canteras, número 79, El Soco ofrece uno de los brunch más apetecibles de la isla. Por solo 10 euros, los visitantes pueden acceder a un buffet libre de desayuno todos los días del año entre las 10:30 y las 12:30 horas.

“Tienen gran variedad de dulces y salados. Si quieres desayunar sin límites al lado de la playa, tienes que venir aquí”, recomiendan. Cereales, embutidos, panes artesanales, platos calientes y repostería casera forman parte de esta propuesta matutina con vistas privilegiadas al Atlántico.

Sushi Wo: variedad asiática con tecnología

Con locales en los centros comerciales Las Arenas y Los Alisios, Sushi Wo ha revolucionado el concepto de buffet con su sistema digital. “Si eres amante del sushi, tienes que venir aquí. Te sorprenderá la gran variedad de platos que tienen”, apuntan los tiktokers. Por un precio que no supera los 20 euros, los clientes pueden pedir desde la mesa con una tablet, y recibir cada plato recién preparado en pocos minutos.

Makis, nigiris, fideos, gyozas y propuestas calientes completan una carta infinita que conquista tanto a residentes como a turistas. Desde propuestas internacionales hasta desayunos frente al mar, los buffets seleccionados demuestran que comer sin límites en Gran Canaria es posible.