Las Canteras, guardería de biodiversidad marina: así son los 13 hábitats de la joya de Las Palmas de Gran Canaria

La playa de Las Canteras encierra en su dársena natural a cientos de especies que conforman un ecosistema de alto valor medioambiental. Considerada como una auténtica guardería de biodiversidad marina, sus fondos de aguas poco profundas contienen actualmente hasta 13 hábitats, según ha desvelado el estudio realizado por científicos y expertos de la ULPGC: 'Mapeo de hábitats marinos en un entorno de arrecifes de playa poco profundos'. Y es que, a pesar de la pérdida de especies como los sebadales y el mujo amarillo -dos desapariciones constatadas en esta investigación-, el arenal sigue siendo la joya natural de Las Palmas de Gran Canaria.

El estudio analiza las 58,5 hectáreas que comprenden la dársena de aguas poco profundas conformada entre La Puntilla y Churruca gracias a La Barra. Precisamente, el estudio se enmarca en una serie de trabajos para investigar el estado en el que se encuentra este arrecife natual, una beachrock -o playa fósil- que frena el oleaje y permite la proliferación de la vida marina. En el mismo han participado los científicos y expertos en distintas materias José Valdazo, Nicolás Ferrer, Claudio Vega, Javier Martín, Ángel Luque y Óscar Bergasa.

Y es que a pesar de la desaparición de los sebadales y del mujo amarillo, principalmente por la acción del ser humano, Las Canteras sigue siendo «un ecosistema bastante rico y diverso», tal y como recalca el oceanógrafo José Valdazo, quien ha dirigido la investigación. De ahí que este estudio forme parte de un proyecto del Gobierno de Canarias -con la colaboración de la concejalía de Ciudad de Mar- para evaluar la capacidad de carga de la playa y de la barra, al ser este un espacio de gran afluencia de público local y foráneo.

Una fotografía detallada de la playa

Mediante avanzadas técnicas de investigacion, el equipo científico ha cartografiado el fondo marino de este espacio natural. Se trata de la primera vez que la comunidad científica obtiene una fotografía tan detallada, por lo que ha sido capaz de detectar hasta 13 hábitats marinos, con una distribución que varía de las apenas dos hectáreas de las comunidades conjuntas de Padina pavonica (cola de pavo) y Halopteris scoparia (algas pardas), frente a las 241 hectáreas cubiertas por algas del género lobophora -que son las que con más frecuencia llegan a la orilla-.

En estos se han detectado un total de 11 comunidades vegetales han sido mapeadas en los fondos marinos de Las Canteras. Las más numerosas son las que están conformadas por algas del orden de las Dictyotales y filamentosas, más conocidas como algas pardas y algas rojas, respectivamente. Estas son aquellas que habitualmente se confunden erroneamente con las sebas-. Suponen el 25,9,% y el 17,9% del total, en función del predominio de uno u otro tipo de alga; le siguen las praderas de Cymopolia barbata -pincel de mar-, con el 11%, una de las especies que más se ha expandido en los últimos años.

También destacan las comunidades formadas por corales y otros organismos menores. Estos ocupan un 5% de la superficie intramareal de Las Canteras. La presencia de estos grupos en los que conviven una, dos o más especies varía en función de la exposición al oleaje, además del tipo de suelo y sustrato. De ahí depende la importancia de conocer el estado en el que se encuentra la Barra, puesto que su deterioro puede acarrear cambios importantes en las mareas y ciclos de este espacio natural al actuar de arrecife protector.

Expansión de la Cymopolia barbata

Valdazo vincula con este fenómeno la rápida expansión que ha tenido la Cymopolia barbata. Este tipo de alga, de color verde y habitual en la orilla, se adapta bien a distintos tipos de fondos, pero especialmente a los rocosos. El oceanógrafo apunta así al propio proceso erosivo de la Barra: "cada vez se va disgregando más debido al oleaje y van llegando más fragmentos rocosos sueltos al resto de la playa". Una dinámica que estaría vinculada con la desaparición de los sebadales, al perder esta planta marina los suelos arenosos donde se desarrolla bien, a diferencia de las algas.

Aplysina aerophoba. / Elittoral

Los científicos han detectado en el arrecife interior 14 especies de algas diferentes. La más abundante de todas es, precisamente, la Cymopolia barbata. Esta cubre hoy día el 18,2% de los fondos de Las Canteras. Le sigue el césped calcáreo (13,4%), Dictyota spp. (8,1%), y Cottoniella filamentosa y Lyng- bya majuscula, con 1,2% y 1,1%, respectivamente. En el arrecife exterior, donde hay 13 tipos de alga, predomina la Cottoniella filamentosa (24,52%), seguido de Dictyota spp. (15,36%); se detectó también un invertebrado: la Aplysina aerophoba, un tipo de esponja, aunque apenas cubre el 1,8%.

En la zona intermareal -aquella que puede quedar expuesta durante la bajamar-, las algas coralinas cubren el 55,4% de la superficie, seguidas de la Padina pavonica (15,46%). Además, en las zonas rocosas cercanas a la orilla predominan las algas filamentosas de escaso desarrollo, cubriendo la totalidad de las rocas -caso de la zona de Playa Chica-. Con todo, el uso de un sistema de sensores hiperespectrales ha permitido definir un nivel de detalle de la máxima precisión, al ser un método que captura más allá de lo visible.