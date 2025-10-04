"La danish perfecta": así es como dos obradores canarios reinventan la tarta de queso más viral del año

Hay dulces que se comen con la vista, otros que enamoran al primer bocado y luego están los que cuentan una historia. Esta comienza entre hornos encendidos, hojaldres dorados y la textura temblorosa de una tarta de queso que ha cruzado la frontera de lo común para convertirse en objeto de deseo. No se encuentra en París, sino en Canarias gracias a la alianza creativa de dos obradores locales que han decidido unir sus talentos para hornear algo extraordinario.

El resultado ha sido bautizado como “la danish perfecta” por el creador gastronómico Víctor G (@vrglez_), quien no ha dudado en catalogarla como “una brutalidad”. En un vídeo que ya circula en redes, describe la experiencia con entusiasmo: “Yo no sé si lo ven, vale, pero es que tiembla, ¿eh? ¡Hola! Voy a probar primero el interior. ¡Wow!”. La textura, el sabor y el equilibrio entre crujiente y cremoso han convertido esta tarta en algo más que un postre.

Un maridaje entre pasión y técnica

Detrás de esta colaboración se encuentran dos nombres que han revolucionado la escena dulce de Gran Canaria: Aristeo Obrador, con su inconfundible cheesecake artesanal, y Ave Pastelería Artesanal, especialista en croissants y pasteles de inspiración francesa. La idea era sencilla y arriesgada a la vez: envolver una tarta de queso en un delicado hojaldre al estilo danés, respetando el alma de ambas casas.

“Me parece que el hojaldre está super bien trabajado”, apunta Víctor G, que valora no solo la calidad de la masa, sino el equilibrio de la receta. “El interior de la tarta de queso me parece una brutalidad, un productazo, un diez”.

El obrador que nació de una operación de rodilla

En el centro de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, Aristeo nació como un experimento doméstico que acabó transformándose en un obrador de culto. Carlos Hernández y Patricia Reyes comenzaron a hornear tartas de queso durante una baja médica, y en poco tiempo, su receta perfecta se convirtió en una obsesión compartida. “Queríamos dar con esa tarta que dejara a cualquiera con la boca hecha agua desde el primer bocado”, recuerdan.

Lo que siguió fue un viaje lleno de pruebas fallidas, noches sin dormir y el aliento constante de amigos que creyeron en el proyecto. “Para nosotros, no se trata solo de tartas. Es compartir momentos, crear algo especial y transmitir nuestra dedicación en cada bocado”, afirman desde Aristeo.

El arte del hojaldre

Por su parte, Ave Pastelería Artesanal, liderada por la chef Dana Joher, ha sido reconocida por su dominio impecable de la repostería francesa. Sus croissants, milhojas y pasteles refinados han puesto el listón muy alto, no solo por su presentación, sino por la elección meticulosa de materias primas.

En esta colaboración con Aristeo, Dana aporta su dominio del hojaldre: capas ligeras, aireadas y doradas que envuelven una tarta jugosa con base de queso. El resultado es visualmente hipnótico y sensorialmente adictivo. Se trata de una creación exclusiva, ideada como un “spoiler” para los verdaderos fanáticos de la repostería artesanal.