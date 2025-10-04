Las Palmas de Gran Canaria se vuelca con Palestina: una marea solidaria recorre la ciudad

La mañana de este sábado amaneció con un aire distinto en Las Palmas de Gran Canaria. Desde primeras horas, el Parque de San Telmo comenzó a llenarse de personas portando banderas palestinas, pañuelos kufiya y pancartas con mensajes de solidaridad y denuncia. Bajo el lema “¡El pueblo canario con el pueblo palestino!”, la marcha partió hacia la Plaza de la Feria, en una jornada marcada por la emoción y la convicción de quienes exigían justicia para Gaza.

El ambiente fue creciendo en intensidad a medida que la columna avanzaba. Tambores, megáfonos y consignas acompañaron a los manifestantes, que coreaban frases como “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” y “No es una guerra, es un genocidio”. En medio de los cánticos, varios portavoces recordaron la convocatoria de una huelga general por Palestina prevista para los próximos días, y reclamaron el embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando se mencionó el nombre de la activista canaria Bianca Milacic, cuya desaparición reciente ha conmovido a la sociedad canaria. Al conocerse un vídeo en el que denunciaba haber sido detenida por las fuerzas israelíes, muchos asistentes alzaron pancartas con su nombre y exigieron su libertad inmediata. Su figura se convirtió en símbolo del vínculo entre Canarias y la lucha por los derechos humanos en Palestina.

Manifestación en defensa de Palestina en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Durante la lectura del manifiesto, los organizadores subrayaron la necesidad de poner fin al comercio de armas con Israel, detener la criminalización de la solidaridad y apoyar a las flotillas humanitarias que intentan llegar a Gaza.

La manifestación transcurrió sin incidentes, en un ambiente de respeto y determinación. Familias, estudiantes, sindicalistas y colectivos sociales caminaron juntos, conscientes de que su gesto tenía un valor simbólico más allá del archipiélago. Al llegar a la Plaza de la Feria, muchos se abrazaron, emocionados, prometiendo mantener viva la movilización en los próximos días.

En definitiva, la jornada de hoy en Las Palmas fue una demostración de solidaridad y conciencia global. Una ciudad insular que, pese a la distancia geográfica, alzó su voz con fuerza por Palestina, recordando que la empatía no tiene fronteras y que el compromiso por la justicia puede nacer en cualquier rincón del mundo.