Éxito de la campaña 'Pedaleando hacia el futuro' en el Puerto de Las Palmas

La campaña solidaria 'Pedaleando hacia el futuro. Bicicletas que cambian vidas en Gambia' concluyó este sábado con un éxito rotundo de participación y una respuesta ejemplar de la ciudadanía. Una vez más, la sociedad insular se volcó en esta iniciativa solidaria impulsada por la startup Corazón Solidario junto a la Fundación Puertos de Las Palmas, que logró reunir centenares de bicicletas, material escolar, ropa, calzado, material informático y deportivo, todos destinados a mejorar la escolarización y la vida cotidiana de familias gambianas.

El punto de entrega, ubicado en la terminal marítima Gesport Atlantic, en el Puerto de Las Palmas, se convirtió en un espacio de encuentro y compromiso ciudadano durante una jornada a la que asistieron la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, la presidenta de Corazón Solidario, Sonja Arup, el embajador de Gambia en España, Noah Touray, el agregado al Ministerio de Turismo de Gambia en Europa, Lamin Fatty, el presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Pity Sánchez, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Puerto de Las Palmas, Elisabeth Santana, y el representante de la Asociación Gambiana en Canarias, Dodou Sanneh, que respaldaron esta acción solidaria que permitirá a cientos de niños y niñas acceder a la educación de manera más segura y digna.

Más de 700 bicicletas

La jornada registró una gran acogida, con la participación masiva de ciudadanos y entidades que hicieron posible recoger más de 700 bicicletas y centenares de donaciones adicionales, incluyendo material escolar, ropa, calzado, material informático y deportivo.

Foto de familia durante la jornada solidaria en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Beatriz Calzada señaló que «la Autoridad Portuaria de Las Palmas está orgullosa de poner sus infraestructuras al servicio de la solidaridad, demostrando que el Puerto no solo mueve mercancías, sino también esperanza y futuro».

Donaciones conjuntas

Por su parte, la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, destacó «la importancia de construir un puente solidario estable entre Canarias y Gambia, con trazabilidad y resultados verificables que garanticen que cada donación llegue a quienes más lo necesitan». Además, subrayó que «el Puerto de Las Palmas vuelve a ser el punto de partida de un proyecto solidario que conecta territorios, personas y esperanzas, demostrando que también puede ser un espacio de cooperación internacional».

Por su parte, la activista Sonja Arup expresó su emoción al constatar la implicación de toda la isla: «Esta iniciativa solidaria pone en valor la solidaridad de los canarios, que buscan dar una segunda vida a los artículos donados». Además, aseguró que se han recibido «aportaciones desde casi todos los municipios» y hay «muchas historias conmovedoras de familias que se unieron para donar desde sus hogares», a quienes agradece su aportación.

Para ir al colegio

En nombre del pueblo gambiano, el embajador Noah Touray manifestó su agradecimiento: «Gracias a esta campaña, cientos de niños y niñas de zonas rurales podrán llegar a sus colegios en bicicleta, abriendo la puerta a un futuro con más oportunidades. La labor de la startup Corazón Solidario ha transformado servicios comunitarios y de emergencias en Gambia, y el pueblo canario ha demostrado una vez más una generosidad que fortalece los lazos de amistad entre nuestras comunidades».

La campaña contó además con la colaboración de empresas e instituciones canarias como la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Real Club Náutico de Las Palmas, Servilog, Hospitales San Roque, Gofio La Piña, Farmacéuticos Canarios Solidarios y Químicas Morales.

Tierra solidaria

La Fundación Puertos de Las Palmas enmarca esta acción dentro de su línea de apoyo humanitario, confirmando su compromiso con nuevas campañas que consoliden un corredor solidario estable entre Gran Canaria y Gambia.

La jornada cerró con un mensaje unánime: «Canarias ha vuelto a demostrar que es una tierra solidaria, capaz de transformar con pequeños gestos la vida de miles de personas».