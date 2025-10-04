"No sabía cómo lo iban a tomar por el momento que vivimos con la inmigración", Kali Soukouna, propietario de la frutería El Cayuco en Las Palmas de Gran Canaria

¡Qué dice la juventud!», expresa Kali Soukouna a modo de saludo a quienes van entrando a su recién estrenada frutería, en el barrio de Las Torres. Corta queso artesano de la Isla e invita, uno a uno, a probarlo. Detalles propios de una inauguración que hacen las delicias de sus clientes y cultivan la fidelidad.

«Qué bueno está», dice una de ellas. «A mí el otro día me invitó a sandía y aquí estoy de nuevo», dice otro de ellos. Kali no olvida sus raíces y eso lo ha reflejado en el nombre de su negocio: El Cayuco. Llegó a Gran Canaria en una patera. Tampoco olvida aquella dura travesía. «Tenía 14 años. Cuando ves la desesperación de tu familia, la de tu madre y tus hermanos, y no ves la salida, te lanzas a eso».

Aquella barquilla supuso un riesgo, pero también la oportunidad de encontrar una vida mejor. «Soy uno de los pocos afortunados que ha llegado bien porque muchos se quedan en el mar. Doy gracias a Dios. De los 36 que viajamos entonces, a uno de ellos le tuvieron que amputar las piernas, pero sobrevivió. Lo cierto es que, si no es por ese cayuco, hoy no estaría aquí», subraya.

Un cliente sale de la frutería, ubicada en el barrio de Las Torres. / ANDRES CRUZ

Aún así, con los años y la distancia, asegura que no lo repetiría. «Fue muy duro, y no le recomiendo a nadie que lo haga». Tras su paso por un centro de menores, al cumplir los 18 años consiguió su primer trabajo, ya regularizado. De pintor pasó a la agricultura, y de ahí a los puestos de frutas y verduras en grandes superficies. También a los mercados de producto local.

Los inicios fueron difíciles, sobre todo por el idioma. «No entendía a la gente por no hablar español, y nadie con los que me relacionaba lo hacía en francés». Ahora, como él mismo dice, «es más canario que el gofio». Tanto que pocos se creen, dice, que es africano.

"En Canarias me han tratado como uno más"

Hace dos años abrió su primera frutería en el Cruce de Melenara. Hace pocos días, la segunda, en la que deja constancia de su origen. «No sabía cómo lo iban a tomar quienes lo vieran, sobre todo ahora que estamos en un momento crítico con la inmigración», se sincera Kali, quien lamenta si con eso «alguien se ha llegado a ofender».

Por momentos, temió que antes de estar operativa, y al mostrar con orgullo el medio de transporte que lo trajo a la Isla se encontrase de entrada con los cristales de su negocio rotos. Pero nada más lejos de ese pensamiento. «La gente en Canarias me ha dado siempre muy buen recibimiento, me han tratado como a uno más», asegura. Sin estar aún abierto, ya recibía llamadas y encargos de los vecinos. «Eso me animó. No podía fallarles».

Habla con cariño, pero con tristeza de su país. «El problema de Mali, es el propio Mali». Kali describe que su nación ha sabido convivir entre culturas y religiones diferentes. «Es el país con más convivencia entre musulmanes y cristianos juntos en metro cuadrado. Nunca ha habido problemas, hasta hace poco con la llegada de yihadistas de otros lados que han huido hasta allí».

Productos kilómetro ‘cero’

El frutero sigue atendiendo. Quienes pasan por delante, se paran, miran y entran guiados por la curiosidad de quien ha llegado nuevo al barrio. «Eso es zapote, una fruta de mucha tradición canaria», explica a una vecina. «¡Mira que yo no la conocía!», le responde sorprendida por el dulzor de su sabor.

Pero no es el único producto local. «Tengo uvas de Valsequillo, mangos, mangas y aguacate de Mogán, aceitunas de Santa Lucía, huevos de Teror, papas de San Mateo y tomate-rama de Melenara. Te puedo asegurar que todas las verduras son de aquí», enumera con sumo cuidado y rigurosidad de quien no quiere faltar a la verdad. «Las manzanas, los kakis y los melocotones, no».

Después de haber trabajado en varios centros de abastecimiento de alimentos, y hasta de haber plantado él mismo sus productos, el conocimiento y el gusto por el oficio se muestran sin pudor.

Kali, en su puesto del mercado agrícola de San Lorenzo. / ANDRES CRUZ

Algunos de sus nuevos clientes le agradecen el desembarco en el barrio. «Aquí no había nada así, tenías que ir hasta la carretera vieja para comprar, pero ahora le tenemos a él. Viene bien», apuntan. Pero no solo a ellos, a los dueños de los negocios aledaños, también.

Una de las camareras de la cafetería contigua entra por una lechuga con la que seguir preparando el plato del día. El trabajo de Kali no para. Nuevos proveedores que entran a ofrecer productos, personal de la otra frutería que le pide más mercancía y clientes solicitando recomendaciones. «Aquí todo es fresco», les dice.

Los domingos, en el mercado de San Lorenzo

La calidad de los productos que siempre quiere ofrecer le ha llevado a hacerse cargo de uno de los puestos del mercado agrícola de San Lorenzo los domingos. «Llegué allí hace dos años porque me interés en promover los productos de kilómetro cero. Había pedido un puesto al Ayuntamiento en algún mercado municipal. Pensé en el de Vegueta o el Mercado Central, pero me dijeron que el único disponible sin necesidad de espera era ese».

Kali no lo dudó y se lanzó a la nueva aventura. Ahora, ha logrado también fidelizar esa clientela. El tesón y el esfuerzo, dicen, tiene su recompensa. En sus anaqueles, una gran variedad de colores, y sabores. Él, en lo personal, tiene sus propias preferencias. «Me gustan las frutas rojas, no especialmente dulces, por eso, aunque vaya contra el tópico, el plátano no es mi favorita», admite.

Entre las curiosidades, un producto que bien podría pasar por africano - aunque su origen es latinoamericano - es la flor de Jamaica. «En época de Ramadán, es lo mejor que tenemos para recuperarnos de los largos ayunos».

Kali sigue colocando con mimo su mercancía. En la pared, un mensaje que bien podría resumir su filosofía: «Mi negocio es pequeño, pero tu recomendación y apoyo lo hace grande», se puede leer.

Las últimas señoras cogen las bolsas de la compra y se marchan deseándole suerte en su nueva andadura. Él agradece con una sonrisa a la nueva familia «hecha en el camino».