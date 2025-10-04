¿Qué sucedió el día del bautizo de Josefina de la Torre? El terror de los De la Torre

Aquel sábado 5 de octubre de 1907 amaneció claro y sereno en Las Palmas de Gran Canaria. El cielo, recién lavado por los alisios de la madrugada, lucía un azul inaugural, como si la isla quisiera engalanarse para la ocasión. Ese día iba a ser bautizada una niña que apenas despuntaba en el mundo: Josefina de la Torre, la benjamina de la familia De la Torre Millares.

Francisca Millares Cubas, su madre, llevaba 10 días confinada en cama. Los partos la dejaban débil, quebradiza y, aquella mañana, por primera vez desde el alumbramiento, logró ponerse en pie y recorrer los pasillos de la planta alta de la casa familiar. Desde su ventana, en la plaza de San Bernardo, alcanzaba a oír el latido creciente de la ciudad que comenzaba a despertar: las campanas, los pregones de los vendedores ambulantes y, a ratos, el traqueteo de los coches de caballos sobre los adoquines de la capital.

-Hoy es un día de júbilo, Paquita -le dijo su hermana María, quien la ayudaba en el posparto-. Tu hija recibirá su primer sacramento.

La pequeña dormía envuelta en ropajes blancos. Josefina era el sexto hijo que traía al mundo y, pese a la fragilidad que la invadía, sentía que la casa se llenaba de alegría con cada nacimiento.

El bautizo, por costumbre, debía hacerse pronto. La madrina sería su cuñada Sofía. Y, como marcaban las formas de la buena sociedad canaria, irían en coche hasta la Ermita de San Telmo, residencia de la parroquia de San Bernardo.

El patio de la casa hervía de actividad. Dolores Yáez Pulido, ama de los niños, a quien todos llamaban Bola, ajustaba el gorrito de encaje a la cabeza del bebé.

Los hermanos mayores correteaban alrededor: Francisca Sofía, de 14 años, vigilaba a los pequeños Claudio, de 11, y Bernardo, de seis, que reñían por quién subiría primero; María Rosa y Elisa, de cuatro y dos años, respectivamente, giraban sobre sí mismas con los vestidos recién almidonados, desplegando las faldas como si fueran princesas en un baile.

Bernardo de la Torre Cominges, el padre, imponía orden con su imponente voz grave:

-¡Niños, silencio! Hoy acompañamos a vuestra hermana al bautizo. No es momento de juegos.

Y su hermana Sofía añadía:

-Recuerden que vamos a la casa del Señor. Quiero verlos entrar como ángeles, no irrumpir como diablos.

Finalmente, la comitiva partió. Subieron al coche de caballos. Delante, Bola con la recién nacida en brazos, cubierta por un mantón bordado; detrás, el padre, la madrina y los hermanos, apretados, pero alegres. El traqueteo del carruaje se confundía con sus risas y preguntas, mientras las ruedas avanzaban por las calles empedradas hacia la Ermita de San Telmo.

En la casa permaneció la parturienta, acompañada por su madre, la escritora romántica Encarnación Cubas, viuda del historiador Agustín Millares Torres, y por su hija menor, María, la única soltera de la familia, que vivía con la matriarca en la planta baja.

El bautizo y la irrupción del toro

La ceremonia fue solemne, aunque la presidiera el joven cura ecónomo de la parroquia, José Megías Peña, oriundo de Telde. La pila bautismal brillaba bajo la luz de los cirios, y la niña fue bautizada con el nombre Josefa Encarnación María de las Mercedes.

Al salir, ya el sol estaba alto. La familia emprendió el regreso en coche, recorriendo la calle Viera y Clavijo y cuando se acercaban a la plaza de San Bernardo ocurrió lo inesperado.

Primero oyeron un murmullo, como un eco lejano. Después, los gritos:

-¡Un toro suelto! ¡Corran, corran un toro suelto!

El estrépito creció de repente, con gente que huía a toda prisa, mujeres levantando las faldas para correr, hombres tirando de los niños hacia portales, comerciantes cerrando de golpe las contraventanas de sus tiendas.

El cochero tiró de las riendas, desconcertado. El caballo relinchó y se agitó nervioso.

-¡Por la Virgen del Pino! -exclamó Bola, estrechando contra su pecho a la bebé-. ¡Un toro!

El bautizo había sido memorable, pero no por la ceremonia, sino porque un toro desbocado se había cruzado en el destino de la familia

Los hermanos, alertados por el clamor, miraban alrededor con los ojos muy abiertos. Bernardo padre reaccionó de inmediato:

-¡A un portal, rápido!

La calle se agitaba como un hormiguero. Al fondo, entre la polvareda, se distinguía la figura imponente del animal, que avanzaba desbocado hacia la plaza de San Bernardo.

Los niños chillaban. Francisca Sofía, la mayor, tomó de la mano a los pequeños y tiró de ellos hacia una puerta abierta. Tía Sofía empujaba a los demás con firme decisión:

-¡Adentro, vamos!

Bola entró la última, con Josefina bien apretada contra su pecho. Desde la seguridad del portal, todos miraron hacia afuera. Vieron al toro, negro y brillante, con los cuernos afilados, subir la plaza espantando a los transeúntes.

El corazón de los niños palpitaba a toda prisa, mitad miedo, mitad excitación. El animal subió veloz por la plaza de San Bernardo, bufando, hasta perderse más arriba entre los gritos de la multitud.

Mientras tanto, en la casa, Francisca Millares, aún convaleciente, se asomó temblorosa al balcón al escuchar los alaridos que llegaban desde la calle.

-¿Qué ocurre? -preguntó.

Una vecina, corriendo, gritó hacia arriba:

-¡Se escapó un toro! ¡Y se dirige a la plaza!

Francisca sintió que las piernas se le aflojaban. Apenas se sostenía en pie. Se llevó la mano al pecho, pálida como la cera.

-¡Mis hijos! -balbuceó.

Su anciana madre intentaba calmarla con la ayuda de María, quien hubo de sostenerla para impedir que se desvaneciera.

Una jornada marcada por el miedo y el júbilo

Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Luego, el estruendo disminuyó, el silencio volvió poco a poco, roto solo por murmullos lejanos. Y entonces, por la esquina, apareció toda la familia.

Ella respiró hondo, aliviada, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas.

-Casi me muero del susto -murmuró-, pero gracias a Dios no ha pasado nada…

La niña, Josefina, dormía tranquila en los brazos de Bola, ajena a la tempestad que había agitado a su familia durante su incorporación a la fe católica.

El resto del día transcurrió marcado por una rara mezcla de miedo y júbilo. En la mesa del almuerzo, entre risas y gestos vehementes, niños y mayores retomaban una y otra vez la anécdota, magnificándola con cada relato.

Francisca, aún convaleciente, escuchaba en silencio, entre risas y escalofríos. En su interior, sabía que aquel día jamás se le borraría de la memoria. El bautizo había sido memorable, pero no por la ceremonia, sino porque un toro desbocado se había cruzado claramente en el destino de la familia.

Años después, cada vez que evocaban el suceso, los hermanos lo contaban como una aventura. Para ellos, había sido casi un juego, un sobresalto divertido en medio de una fiesta.

Pero para su madre, la imagen del toro subiendo la plaza de San Bernardo siempre quedaría asociada al temblor de aquel primer día en que se levantó tras el parto, al miedo por perder lo más querido y al inmenso alivio de verlos regresar sanos y salvos.

Y mientras crecía, Josefina escuchó una y otra vez la historia de su bautizo, sin presentir que aquella anécdota era también un augurio de su destino. Como el toro indómito que irrumpió aquel día, ella estaba llamada a convertirse en una de las voces imprescindibles de la literatura española del siglo XX: poeta de la Generación del 27, actriz, soprano, guionista de radio y televisión, un torbellino creador que, como aquel animal, irrumpiría en el mundo con fuerza indomable.