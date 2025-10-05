De Galicia a Canarias: el viaje de una barista que soñaba con sembrar vocación en cada gota de café

La historia de Sara Solanas no empezó con una taza entre las manos, sino con una chispa de intuición. Una curiosidad creciente, casi tímida, que fue madurando a fuego lento como los buenos granos de café.

Llegó desde A Coruña hace ocho años, sin saber que el calor de una cafetera encendida y el aroma de un espresso acabarían marcando su camino. Hoy, esa vocación se sirve cada día en una pequeña academia barista en Triana, en la calle Perdomo, donde el café no solo se toma, se comprende, enseña y transforma en experiencia.

Un sorbo de vocación

Antes de abrir su propio espacio, Sara Solanas cursó un ciclo superior de hostelería en su ciudad natal. «No me gustaba el vino, ni servir platos, ni la coctelería», recuerda. Aun así, terminó los estudios con la intuición de que algo faltaba.

La respuesta llegó al otro lado de una cafetera: la espuma, el vapor, el gesto milimétrico del latte art despertaron una fascinación inesperada. «Cuando me pusieron detrás de una cafetera, dije: ¿qué es esto? ¿Por qué este café es bonito? ¿Cómo hace mi compañero esos dibujos con la leche?».

Esa chispa inicial la llevó a seguir formándose, primero en Galicia y más tarde en Canarias, donde descubrió el universo formativo de la Specialty Coffee Association. No quiso encasillarse en un solo módulo y por eso completó todo el recorrido formativo.

Camisetas diseñadas por la artesana Marabe inspiradas en métodos de filtrado, rueda de sabores de café y 'latte art' / Johanna Betancor Galindo

Desde el tueste y brewing, hasta la teoría o cata. Cada curso era una pieza más de ese ritual que transforma el café en arte. Pero no se quedó entre libros ni aulas. En 2020, aún sin esperarlo, ganó el campeonato barista en Foz. «No me lo creía, ya estaba feliz solo por participar», recuerda.

En 2023 quedó subcampeona en el mismo certamen. En 2024, tras clasificarse en Murcia, se alzó como campeona nacional de Aeropress, entre más de sesenta aspirantes. Con este título representó a España en el Mundial celebrado en Lisboa.

La apertura de un sueño

Sin embargo, su mayor conquista ha sido levantar su propia academia. «Llevaba cuatro años formando a nivel profesional, pero nunca tuve un lugar propio. Cuando vi este local, supe que aquí podíamos hacer cosas bonitas».

La academia es un espacio íntimo donde se imparten cursos para profesionales del sector y talleres para amantes del café. Desde la preparación con V60 ,su método favorito, hasta los secretos del latte art, Sara apuesta por la enseñanza personalizada por grupos reducidos. «Los cursos son de máximo dos personas. Así puedo estar 100 % atenta». Los talleres, más amplios, se imparten en grupos de hasta seis asistentes.

El espacio abrió en septiembre con más de 100 asistentes. «Esperaba unas 30», confiesa. Desde entonces, la ilusión no ha dejado de crecer. Más que una escuela, sueña con convertir este rincón en un espacio cultural donde el café dialogue con otras disciplinas: literatura, cerámica, pilates o cualquier propuesta que brote del corazón.

«Me gustaría que también fuera una plataforma para apoyar a pequeños emprendedores que están empezando a cumplir. Pero su meta es elevar la cultura cafetera en Canarias. «Aquí se consume muchísimo café, pero muchas veces no se saben qué están tomando», lamenta.

Por eso, cada curso, taller y conversación es también una semilla de conciencia para que el próximo café no solo se beba, sino que se valore, se reconozca y se disfrute.

La pasión que trajo a Sara hasta aquí no se ha diluido, se ha filtrado en cada taza y enseñanza porque cuando el café se hace con vocación, se nota en el aroma, en el sabor y en las ganas de volver.

Los premios de Sara Solanas / Andrés Cruz