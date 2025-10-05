Juan Machín, presidente del Club Victoria: "Cumplir 115 años significa consolidar objetivos"

¿Qué implica para el Real Club Victoria cumplir 115 años?

Cada centenario es una alegría de objetivos cumplidos para un club vivo como este. Casualmente, este aniversario enmarca otros dos como son los 30 años de la actual Escuela de Vela, y también los 30 de nuestra agrupación folclórica, que empezó como la Parranda Cafetín. Las dos cosas son muy nuestras en un entorno como es La Isleta, que se presta para ambas.

La Escuela de Vela se podría decir que es casi un símbolo del Victoria...

El Real Club Victoria no se detuvo en sus orígenes futbolísticos. Con el paso de los años se ha abierto al mar, pero también al deporte en todas sus formas. Aquí hemos tenido hockey femenino o también automovilismo. En este caso, la Escuela de Vela nos sirvió para conseguir que un barrio, en teoría marginal, como La Isleta, tuviera acceso a la náutica. La escuela también ha sido un punto de encuentro no solamente en la vela, sino también para el surf, el windsurf, el kayak o el sky surf. De hecho, hemos sido sede de los tres últimos campeonatos. Y también mantenemos las tradiciones, porque tenemos este año dos barquillas de vela latina.

El Club Victoria nació como un club deportivo, pero la cultura ha sido muy importante en su historia, como demuestra el 30 aniversario de la agrupación folclórica.

Nació como un club deportivo, pero desde sus orígenes -incluso está recogido en los estatutos fundacionales- estuvo siempre la acción social y la cultura. Siempre ha estado muy emparejado con la vida del club. Hemos tenido la suerte de que han pasado grandes figuras por nuestra casa e incluso hacíamos labor educadora. En nuestros inicios éramos un apoyo más para alfabetizar el barrio. Y, es más, hoy en día tenemos aquí una de las sedes de Radio Ecca para seguir enseñando a nuestra gente, sobre todo a personas mayores.

¿Cómo ve el futuro del club?

Lo veo muy ilusionado porque el presente me lo va indicando día a día. Tienes que tener claro que la fuerza del club no son estas cuatro paredes, sino la masa humana que lo conforma y tenemos una riqueza bestial. Mi preocupación, y la de todos los que llevamos años en esta casa, es siempre la gente joven. Pero una de las cosas que le da identidad a este club es la fidelidad que tienen sus socios. Tenemos muchos socios que no viven en Gran Canaria, ni siquiera en Canarias. Son socios porque su padre lo fue, su abuelo también, y en su infancia se enamoraron del club.

¿Hay relevo generacional?

Para los niños que vienen a los campus si les gusta es una primera experiencia positiva con el mar o con un balón. Eso se marca, eso se queda. Mis hijos y mis nietos nacieron en el club y son grandes defensores. Y eso que yo veo en mi realidad, también lo veo en muchas otras familias. Una cosa muy importante también es la solución de continuidad que tenemos con los presidentes. Hasta ahora ha habido una solución de continuidad que ha fortalecido al club. Es como un roble grande que va creciendo con firmeza por las raíces tan fuertes que tiene. A partir de ahí van a salir ramas más bonitas, menos bonitas, pero van a salir siempre. Estoy muy tranquilo porque tengo la plena seguridad de que hay gente muy buena que va a seguir haciendo grande el Real Club Victoria.

¿En qué se han centrado para crear el programa de actos?

En este caso me apoyé bastante en el director de nuestra agrupación folklórica, José Luis Ortega Sanabria, que fue nuestro pregonero este año, para crear el festival de Folk. Así, cogemos toda la música de todos los géneros musicales, pero más que nada la más tradicional y sin olvidar a las jóvenes promesas. Entonces, este año me he centrado, por un lado, en los deportes náuticos y, por otro lado, en el folclore. Que casualmente por la parte náutica tenemos la suerte de que hemos recuperado una serie de deportes que estaban un poco aparcados por el tema de la legislación.

¿Y qué balance hace de estos dos años de presidencia?

Estoy muy contento porque el termómetro me lo marcan mis socios. Cuando empiezas en el club tienes que tener claro qué objetivos tienes. Yo en los inicios, como todo el mundo, he entrado con un programa y con unos objetivos. El primordial es que el club siga funcionando y, además, yo me planteé que la gente deseara venir al club. Y creo que eso lo estoy consiguiendo. Y eso lo conseguí sencillamente intentando que cada uno se sienta acogido teniendo su espacio. Estoy encantado con la convivencia que tiene el club actualmente.

¿Cuáles son los retos del futuro?

Los retos del futuro son siempre mantener vivo el club e innovar. Por ejemplo, una de las cosas que no he conseguido porque cuesta mucho es meter el fútbol femenino. Me gustaría que las mujeres tengan también su espacio en las actividades que quieran o que necesiten del club. Por otro lado, también quiero innovar en la informática, sobre todo para la juventud. No desisto de ello, llegará a su momento o también puede ser un reto para quien venga después. Yo sigo teniéndolo marcado porque soy cabezón, pero tampoco me agobia, es decir, si no se hace esto no se acabó el mundo.