El Arsenal vuelve a abrir sus puertas para la Binter NightRun
La emblemática puerta de madera permitirá una vez más el paso de miles de corredores en una prueba icónica
La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria repetirá este año uno de los momentos más especiales vividos en la pasada edición: el paso de los corredores por el Arsenal de la ciudad, cuyas históricas instalaciones abrirán de nuevo su mítica puerta de madera para acoger a miles de participantes.
Este hecho, poco habitual y cargado de simbolismo, convertirá a la prueba en una experiencia única que une deporte, historia y ciudad, permitiendo a los corredores recorrer un espacio que normalmente permanece reservado al ámbito militar.
La carrera nocturna, que se celebrará el próximo 1 de noviembre, volverá a contar con un circuito que combina algunos de los escenarios más representativos de la capital grancanaria: la playa de Las Canteras, la avenida Mesa y López, la zona del Puerto y la Plaza de Canarias, punto neurálgico de salida y meta.
Además, se mantiene la homologación de los 10 kilómetros por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), un aval que refuerza el prestigio deportivo de la prueba y garantiza un recorrido medido con la máxima precisión.
La Binter NightRun LPGC ofrecerá nuevamente sus tres distancias: la Milla Verde Familiar (1,7 km), que abrirá la jornada a las 19:30 horas con carácter solidario; el 5K, que arrancará a las 20:00; y el 10K, que dará comienzo a las 21:00.
Con la apertura de la puerta de madera del Arsenal, la prueba consolida un sello distintivo que ya forma parte de su identidad y que, sumado a su carácter solidario e inclusivo, promete volver a emocionar tanto a los participantes como al público asistente.
