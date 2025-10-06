El Arsenal vuelve a abrir sus puertas para la Binter NightRun

La Binter NightRun Las Palmas de Gran Canaria repetirá este año uno de los momentos más especiales vividos en la pasada edición: el paso de los corredores por el Arsenal de la ciudad, cuyas históricas instalaciones abrirán de nuevo su mítica puerta de madera para acoger a miles de participantes.

Este hecho, poco habitual y cargado de simbolismo, convertirá a la prueba en una experiencia única que une deporte, historia y ciudad, permitiendo a los corredores recorrer un espacio que normalmente permanece reservado al ámbito militar.

La carrera nocturna, que se celebrará el próximo 1 de noviembre, volverá a contar con un circuito que combina algunos de los escenarios más representativos de la capital grancanaria: la playa de Las Canteras, la avenida Mesa y López, la zona del Puerto y la Plaza de Canarias, punto neurálgico de salida y meta.

Además, se mantiene la homologación de los 10 kilómetros por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), un aval que refuerza el prestigio deportivo de la prueba y garantiza un recorrido medido con la máxima precisión.

La Binter NightRun LPGC ofrecerá nuevamente sus tres distancias: la Milla Verde Familiar (1,7 km), que abrirá la jornada a las 19:30 horas con carácter solidario; el 5K, que arrancará a las 20:00; y el 10K, que dará comienzo a las 21:00.

Con la apertura de la puerta de madera del Arsenal, la prueba consolida un sello distintivo que ya forma parte de su identidad y que, sumado a su carácter solidario e inclusivo, promete volver a emocionar tanto a los participantes como al público asistente.