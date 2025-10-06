El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publica la convocatoria de diez plazas de Auxiliar Administrativo para acceder mediante oposiciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto la convocatoria para cubrir diez plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición en turno libre. Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el pasado 1 de octubre, establecen además la configuración de una lista de reserva.

El proceso selectivo se regirá por los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, garantizando en todo momento la publicidad, la transparencia y la imparcialidad. Las plazas están dotadas presupuestariamente y forman parte de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022.

Cómo será la prueba de Auxiliar Administrativo

El temario, integrado por 25 temas que abarcan materias como la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley de Bases de Régimen Local, el Estatuto del Empleado Público, transparencia, protección de datos, igualdad y prevención de riesgos laborales, será la base de las pruebas de selección. A partir de este contenido se desarrollarán dos fases: un ejercicio teórico tipo test con cincuenta preguntas más cinco de reserva, y una prueba práctica vinculada a un caso relacionado con el temario, que se resolverá mediante veinte preguntas tipo test y cinco de reserva. Ambas pruebas serán eliminatorias y permitirán garantizar la objetividad del proceso.

Qué requisitos se necesitan

Las personas aspirantes deberán contar, entre otros requisitos, con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, y no haber sido separadas mediante expediente disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas.

Cuál es el plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes, que ya está abierto, será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el pasado 4 de octubre. La inscripción deberá formalizarse a través de la sede electrónica municipal (https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/). La tasa de examen es de 15 euros, con exención total para las personas que figuren como demandantes de empleo.

Toda la información, junto con el texto íntegro de las bases y el temario, puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.