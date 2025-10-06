La reserva de una planta única en el mundo en Jinámar, paralizada tras una década de abandono

La burocracia mantiene cerrado el centro de interpretación del Sitio de Interés Científico (SIC) de Jinámar tras una década de abandono. El edificio tendría que haber entrado en funcionamiento en 2014 para divulgar los valores medioambientales de la Lotus Kunkelii o yerbamuda, una planta única en el mundo, pero nunca abrió sus puertas al público. Durante los últimos cuatro años, una persona sin hogar vivió en las instalaciones. Ahora esa persona se ha ido y, aún así, el Cabildo, propietario del inmueble, sigue pendiente de la orden de desahucio.

Hace poco más de una década el Cabildo inició un ambicioso plan para recuperar un espacio natural protegido que ha sufrido a lo largo del tiempo numerosas vicisitudes. Situado en la frontera de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, sobre este terreno han pasado varios proyectos urbanísticos frustrados y además, sirvió de vertedero ilegal y también como foco de chabolismo. Tras una exhaustiva limpieza, las administraciones plantaron unos 5.000 ejemplares de esta planta en grave peligro de extinción, de los que tan solo han logrado prosperar unos mil.

La recuperación de la cubierta vegetal de este enclave del litoral grancanario venía acompañada de la construcción de un centro de interpretación que debería haber abierto sus puertas en 2014. Nunca lo hizo. En su lugar, hace unos cuatro años comenzó a vivir allí una persona sin techo, ocupando y modificando el inmueble.

Tras invitarle a marcharse sin éxito, el Cabildo inició una orden de desahucio. Recientemente los técnicos de Medioambiente constataron que esta persona ya no pernoctaba en el inmueble, pero en su lugar la Consejería se ha encontrado con un bloqueo burocrático. Según las fuentes consultadas, han solicitado a Presidencia que paralice el procedimiento judicial, dado que ya no es necesaria una orden de lanzamiento.

Divulgación de la Lotus Kunkelii

Una vez logren entrar en el inmueble, los técnicos deberán encargar un informe técnico para valorar el estado en el que se encuentra. Posteriormente habría que hacer las reparaciones pertinentes. Actualmente, desde el exterior es visible que la basura se ha ido adueñando del espacio. Las fuentes consultadas indican que se barajan varias opciones para el futuro de las instalaciones.

Por un lado, Medioambiente plantea que podría ser la oficina de los agentes de Medioambiente en el litoral este de la Isla. Por otro, la opción de darle el uso para el que fue construido, un centro de divulgación de la Lotus Kunkelii, sigue sobre la mesa. No obstante, también existe la posibilidad de que aunara ambas usos en el mismo espacio; para ello habrá que valorar primero cómo está.

El okupa del centro de interpretación del Sitio de Interés Científico de Jinámar / Andrés Cruz

Programa de recuperación

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias y el Cabildo están reactivando el programa para la recuperación de esta planta única en el mundo. Los técnicos indican que hoy quedan algo más de mil, aunque tan solo unas 200 están produciendo semillas. Al ser este un espacio altamente degradado, de los ejemplares repoblados en 2012 principalmente sobrevivieron los que crecieron en los pocos focos donde todavía había yerbamudas. La idea ahora es ir más allá de los límites del espacio natural, que apenas mide 29 hectáreas.

Por el momento, los técnicos han hecho tareas de limpieza en la zona, dentro de un proyecto para rehabilitar la costa este de la Isla, de La Isleta a Maspalomas. Se ha puesto señalización nueva para prohibir el paso de vehículos a zonas protegidas y en el último año se han hecho plantaciones de tabaibas, perejil de mar y balos, entre otras especies.