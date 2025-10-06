Del Cine Litoral a pisos de lujo: adiós a un emblema de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria

Un trocito de la historia de La Isleta cayó este lunes bajo la piqueta. El viejo Cine Litoral, situado entre las calles Bentagache y Blas de Lezo, fue derribado durante la mañana de este lunes ante la mirada atónita de vecinos y curiosos. El solar dará paso a un nuevo edificio de entre tres y cuatro plantas -según el desnivel de la calle- con 33 viviendas de lujo que llevan más de un año comercializándose. Esta promoción supone el cierre de la reordenación urbanística de la zona de Los Nidillos.

El Cine Litoral abrió sus puertas en 1962 con una capacidad para 690 butacas y permaneció abierto hasta 1982. Posteriormente, fue reconvertido en un supermercado, hasta su cierre en la pasada década, por lo que desde entonces ha permanecido abandonado. De los más de 40 cines que existieron en Las Palmas de Gran Canaria antes de la llegada de los multicines a finales del siglo XX, el Litoral era uno de los pocos que siguen en pie, hasta este lunes.

En pie y además conservando en su exterior el mismo aspecto que tenía cuando funcionaba. El edificio era obra Antonio Cardona, arquitecto municipal del Ayuntamiento capitalino y autor de una cuarentena de salas de cine en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, entre los que se cuentan algunos de los más destacados de la ciudad a mediados del siglo XX, como el Rialto o el Avellaneda -hoy Teatro Guiniguada-.

Sala con películas de reestreno

Con sus 690 butacas, era el segundo mayor del Puerto, tan solo superado por el Hermanos Millares -en La Puntilla- con 906 localidades. El edificio, en cuya fachada todavía se podía leer la palabra «cine» sobre ladrillos rojos, era propiedad de Santiago Ceballos y Rafael Montenegro. Era una sala con películas de reestreno, subió el telón por primera vez con la película Maciste el Coloso (Antonio Leonviola, 1961) y lo bajó por última vez con Honorables Delincuentes (Ersnt Hofbauer y Fernando Orozco, 1975).

Antiguo Cine litoral en La Isleta / José Pérez Curbelo

La nueva promoción ocupará un solar de 1.147 metros cuadrados en primera línea de costa. Las viviendas tendrán entre 73 y 111 metros cuadrados -las del ático tendrán terraza con vistas al mar-. El diseño escogido, realizado por el estudio E. Arquisys, va en la línea del estilo arquitectónico que se encuentra de moda: con franjas blancas y negras. Además, parte de la parcela será cedida como espacio libre ajardinado para compensar la estrechez que tiene el paseo que conecta Las Canteras con El Confital en este punto.

Este proyecto es la última pieza de la reordenación de Los Nidillos, aprobada por el Ayuntamiento en los 90. Los terrenos situados en la trasera del viejo cine fueron un vertedero en los años 80. Una vez el Consistorio obtuvo el visto bueno de Costas, las inmobiliarias fueron adquiriendo suelo y construyeron varias promociones durante el boom del ladrillo. El resto se ha ido construyendo en los últimos años.