Coalición Canaria exige explicaciones “inmediatas” por el retraso en los ascensores de La Paterna

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció hoy la “parálisis incomprensible” del plan de accesibilidad de La Paterna, después de que los primeros ascensores instalados en la calle Ruperto Chapí sigan fuera de servicio, pese a los anuncios municipales de una inminente puesta en marcha.

“No es aceptable que haya ascensores montados, sin botón de llamada, con óxido y vallas de obra, y que las comunidades no tengan ni los boletines ni las llaves de los cuartos eléctricos”, afirmó Suárez.

“Darias prometió accesibilidad y hoy lo que hay es frustración de los vecinos, en muchos casos, con edad avanzada y movilidad reducida, que siguen subiendo cuatro plantas a pie”, criticó el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento capitalino. Desde el consistorio se anunciaron 78 ascensores en 23 bloques, dentro del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) La Paterna, para lo que se licitó un contrato específico de 74 ascensores con financiación de la Unión Europea (UE).

“Entre lo prometido y lo que viven los vecinos de La Paterna hay un abismo”, indica Suárez. Si los problemas con la conexión eléctrica –un Centro de Transformación o refuerzo de la red– es la condición para arrancar, “¿por qué no se establece un calendario con Endesa para poder informar a los vecinos?”, indicó Suárez, quien exigió a la alcaldesa y al área de Urbanismo “transparencia total” en el proceso.

"La Paterna necesita que los ascensores funcionen ya”

Asimismo, desde CC solicitan que mientras duren las obras, se lleve a cabo una retirada de restos, la fijación de las chapas que generan problemas de ruidos y accesos seguros.

“La accesibilidad no puede esperar más”, subrayó Suárez. “Cada semana sin ascensor es una barrera real para mayores, personas con discapacidad y familias. La Paterna necesita que los ascensores funcionen ya”.

Coalición Canaria solicita además a la alcaldesa que “intermedie directamente” con Endesa para fijar fechas de conexión y puesta en marcha en los primeros portales afectados. “Vamos a estar con los vecinos hasta que el primer ascensor esté operativo y el último también. Lo que hoy es un símbolo de promesa incumplida debe convertirse, por fin, en una realidad cotidiana que dignifique la vida en La Paterna”, concluyó Suárez.