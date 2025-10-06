Darias pide más colaboración ciudadana ante los vertidos ilegales de basura

La alcaldesa, Carolina Darias, abogó este lunes por mayor colaboración ciudadana para combatir los vertidos ilegales de la ciudad. «Hay 70 vertidos al día, algo que es insostenible, en esta o en cualquier otra ciudad», subrayó.

Darias añadió que desde el Ayuntamiento se está elaborando una ordenanza de Higiene Urbana que sancionaría este tipo de comportamientos, aunque precisó que con ello no se busca un «régimen sancionador», sino que «impere» la concienciación ciudadana.

La regidora recordó que con los planes conjuntos de Limpieza y Parques y Jardines se han retirado ya más de 300 toneladas de basura, a la que añadió la campaña de carácter extraordinario de Higiene Urbana «que también nos ha permitido, entre todos, superar las mil toneladas».

A la espera de que se formalicen los nuevos contratos en la materia, Darias insistió en que el que va más avanzado se encuentra es el de Recogida, «al que le seguirá el de Limpieza» y subrayó que se trata de adjudicaciones por montos económicos significativos. «Serán contratos por valor de 70 millones de euros al año, lo que va a suponer una mejora notable y ostensible».

Entre los dos - y una vez adjudicados- esos contratos supondrán una inversión de más de 400 millones de euros durante ocho años. «Son cantidades que van a redundar en más personal y más recursos materiales porque habrá nuevos equipos».

«Respeto» a las asociaciones

Darias respondió a las opiniones vertidas por las 40 asociaciones vecinales el pasado viernes sobre los problemas de Limpieza de la ciudad que, al igual que lo hiciera el concejal del área, Héctor Alemán, «respeta» a todas las asociaciones y subrayó que el Consistorio "seguirá avanzando y mejorando», pero también recalcó que «hay otras asociaciones que reconocen el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento, pero en la crítica constructiva y propositiva».

El concejal, Héctor Alemán, hizo hincapié hace unos días en que estos colectivos han sido atendidos por él en cada visita realizada a los barrios a través del plan de Higiene Urbana «con diligencia y colaboración».

Más de 40 asociaciones vecinales y empresariales de Las Palmas de Gran Canaria habían exigido en rueda de prensa la mejora de los servicios públicos de la ciudad y denunciaron «el abandono» que sufren los barrios.

Los colectivos también aprovecharon el acto para denunciar la falta de policías para hacer cumplir la normativa y recordaron la situación de inseguridad que enfrentan en algunas de sus calles debido al tráfico de drogas o la trata de personas.

No fueron las únicas demandas. Entre ellas, hicieron especial énfasis en las vinculadas con el área de Salud Pública, como la proliferación de plagas de ratas, cucarachas e, incluso, palomas.