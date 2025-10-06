Focaccia artesanal y café de autor: así es La Esquinita de Vegueta, el sabor italiano de Las Palmas de Gran Canaria

Hay lugares que se descubren gracias a las redes sociales y otros que se ganan el cariño del barrio con el paso del tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, La Esquinita de Vegueta se ha convertido en ese rincón donde, en un mundo con prisas, se puede empezar el día con calma, un buen café y el inconfundible sabor de una focaccia artesanal.

La focaccia como protagonista

Este pequeño local, combina la tradición italiana con el producto local, apostando por focaccias elaboradas de manera artesanal, con masa madre, cocidas en piedra, tras una larga fermentación y con los mejores ingredientes.

Crujiente por fuera y esponjosa por dentro, así es el producto estrella del local. Además, los clientes pueden elegir entre llevársela rellena con los mejores productos de temporada o vacía para rellenarla a su gusto en casa.

El espacio también ofrece una selección de cafés italianos, ideales para disfrutar en cualquier momento del día.

Ideal para un brunch de domingo

El brunch es una comida que fusiona el desayuno y la comida, cada vez son más los locales que apuestan por esta tendencia, ya que tienen una gran acogida por los clientes.

La Esquinita de Vegueta se ha convertido en uno de los lugares más recomendados de la isla, gracias a su variada oferta gastronómica, tanto dulce como salada. Se puede pobrar desde sus mencionadas focaccias artesanales, hasta sus cruasanes, tartas y pizzas, entre otras elaboraciones, todas con un tamaño ideal para compartir y degustar varias opciones.

La Esquinita de Vegueta está ubicado en la calle Calvo Sotelo, 3, Las Palmas de Gran Canaria. Abre de miércoles a sábado de 9:00 a 16:00, y los domingos de 9:00 a 15:00. Lunes y martes permanece cerrado.