La primera fase de los ascensores de La Paterna suma dos años de espera

«¿Cuándo van a acabarlos?», se pregunta Tomás, uno de los vecinos de la calle Ruperto Chapí, en La Paterna, en cuyo bloque - el número 10 -se acabó de construir hace varios meses uno de los 78 ascensores exteriores que forman parte del programa de rehabilitación del barrio, pero que aún está inoperativo.

Desde que se adjudicara la obra en julio de 2023 para comenzar la primera fase del plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) municipal en los bloques de viviendas 10 y 12, los vecinos comienzan a desesperarse.

La iniciativa, que persigue mejorar la accesibilidad a las casi 900 familias que viven en él, ha sufrido varios retrasos en la ejecución de los trabajos en esos dos primeros edificios, que se estimaban duraría ocho meses. Desde entonces, han pasado casi dos años y sus residentes siguen subiendo y bajando a pie sus cuatro pisos, la gran mayoría con dificultades.

Eduardo Padrón, uno de los vecinos de Ruperto Chapí, muestra cómo uno de los ascensores no tiene el botón de llamada. / José Carlos Guerra

Eduardo Padrón es el presidente del bloque de edificios contiguo, el 14, donde también se contempla la instalación de otro de los elevadores que le facilitaría la vida a quienes como él, que sufre una dolencia en la pierna, se ven imposibilitados para salir a la calle a diario. En su entrada, una valla confina restos de la obra. En la azotea, también.

«Nos pusimos en contacto hace un mes con Geursa para saber del estado de las obras y nos dijeron que estaban finalizadas, cuando se ve claramente que no han terminado».

Si lo estuviera, añade, «nos tendrían que dar los boletines de la catalogación energética y las llaves de los cuartos eléctricos, pero nos siguen diciendo, que aunque esté terminada, no nos pueden entregar las llaves».

Dos cuñas de madera que están entre la estructura de uno de los ascensores y el muro de un parterre. / José Carlos Guerra

Denuncia que la comunidad de vecinos no puede acceder a la azotea porque los obreros continúan trabajando, pero Eduardo detalla que «continuamente tenemos problemas porque, o no vienen, o dejan las chapas que tapan los accesos sueltas y el viento las mueve tanto que de noche se escucha el ruido en todo el edificio».

Material de restos de obra que se encuentran a la entrada del bloque de viviendas del número 14 de la calle Ruperto Chapí. / José Carlos Guerra

De nuevo en la calle, Eduardo se acerca al ascensor del bloque de viviendas vecino para mostrar el abandono de las instalaciones donde ni siquiera hay botón de llamada. «Lo que hay es un cartón para tapar el agujero porque no tienen el mecanismo eléctrico, así que de nada sirve. Y mientras, se ve cómo se está oxidando por no darle uso».

Este vecino lamenta al ver que las obras continúan en los edificios de enfrente que «posiblemente vayan a tener los mismos errores que los nuestros», recalca.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el área de Urbanismo aclaran a este periódico que «se está a la espera de que Endesa complete las obras de refuerzo de la red eléctrica del barrio con un Centro de Transformación (CT), imprescindibles para garantizar la potencia necesaria en toda la zona».

Añaden que el Ayuntamiento, en coordinación con la compañía, «trabaja para que las labores avancen de forma paralela a las obras de accesibilidad en los demás edificios que también contarán con ascensores, asegurando así el correcto funcionamiento tanto de estas nuevas instalaciones como del resto de infraestructuras vecinales».

De esa manera, subrayan que desde que se instale el CT y este pueda dar la potencia suficiente a los ascensores ya instalados, «se podrán poner en marcha, independientemente de que Endesa continúe con el resto de actuaciones que permitan dotar de potencia suficiente al conjunto del barrio para la puesta en marcha de los ascensores».

El proyecto de rehabilitación de La Paterna se ha ido adjudicando en varias fases - y en varios contratos - que incluyen, además de Ruperto Chapí, las calles Federico Chueca y Manuel Falla y que suman 15,1 de los 19,2 millones de euros de presupuesto con los que cuenta el plan para los 23 bloques de viviendas.