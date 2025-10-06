Ratas "del tamaño de gatos": vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la "desidia institucional" para limpiar un jardín público

Un grupo de vecinos de la Cuesta del Parrado, en Las Palmas de Gran Canaria, ha tomado la iniciativa de limpiar el jardín público colindante al supermercado Hiperdino tras agotar todas las vías administrativas. Esta acción en el barrio de San Francisco de Paula se produce como protesta directa a la "desidia institucional" y una grave alarma sanitaria generada por una infestación de roedores.

La paciencia de los residentes se ha colmado tras más de cinco años de infructuosas gestiones. Los vecinos denuncian haber pasado por todos los departamentos municipales con competencias en la materia como son Limpieza, Parques y Jardines o Sanidad. No obstante, aseguran haber recibido la misma respuesta en todos sus intentos: "Estamos en ello".

Más de 300 kilos de basura

"Llevamos cinco años documentando y denunciando el deterioro y la suciedad. La única respuesta que hemos obtenido es la inacción", señala el portavoz de la iniciativa de limpieza. "Ante la indiferencia total, no nos ha quedado más remedio que ensuciarnos las manos para evitar que la plaga se extienda a todo el barrio", añade.

La intervención vecinal, forzada por la "desesperación", se centró únicamente en los primeros 10 metros del amplio jardín. A pesar de ser una limpieza parcial, la cantidad de residuos retirados es "alarmante" y revela el nivel de abandono con más de 300 kilos de basura, tres sacos de botellas vacías de vidrio y tres sacos de envases de plástico. A ellos se suman otros dos metros cúbicos de papeles y cartones.

Una plaga de roedores

La acumulación de estos residuos ha provocado una plaga de roedores. Los vecinos advierten que las ratas, algunas "del tamaño de gatos", han ocupado las palmeras y "ya se están metiendo en las casas" ante la falta de control, creando un grave riesgo para la salud pública.

Los vecinos de la Cuesta del Parrado exigen una actuación de emergencia por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que incluya la desratización inmediata y el mantenimiento integral de la zona, poniendo fin a cinco años de "promesas incumplidas".