Si vas a ir a Tamaraceite o San Lorenzo por la noche, atento a este corte en la carretera

Los trabajos de rehabilitación del pavimento de la rotonda situada bajo la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3) que conduce a San Lorenzo, Teror y el Centro Comercial Alisios de Tamaraceite se iniciaron en la noche del domingo pasado a las 22.00 horas y concluyeron en el primer día de los cinco que están previstos hasta el lunes a las 6.00 horas.

Además de la rotonda se van a asfaltar también los ramales que conectan esta rotonda con la GC-3, unos trabajos que se prolongarán unos cinco días y en los que se prevé una inversión de 91.881 euros por parte de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que a partir del próximo domingo, entre las 22.00 y las 06.00 horas, se procederá al cierre temporal de los accesos a la rotonda de Tamaraceite, con el objetivo de ejecutar trabajos de reasfaltado en condiciones seguras y minimizar las molestias a los conductores. La medida se mantendrá durante todas las jornadas previstas de intervención y afectará a uno de los nudos viarios más transitados de la Circunvalación (GC-3).

Las obras, que abarcan tanto la glorieta como los ramales de entrada y salida, se prolongarán hasta la noche del jueves. Según detalló la Consejería insular de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, el proyecto responde al notable desgaste del pavimento, fruto del elevado volumen de tráfico que soporta diariamente este punto estratégico.

Desvíos en el tramo horario

Con el fin de facilitar la circulación durante los cortes nocturnos, el Cabildo ha establecido una serie de desvíos alternativos. Así, quienes se dirijan desde Las Palmas hacia Teror deberán continuar por la Circunvalación hasta el enlace de Las Mesas.

Los conductores con destino a San Lorenzo tendrán que utilizar la carretera de Almatriche (GC-310) para enlazar posteriormente con la GC-308. Para orientar a los usuarios, ya se han instalado paneles de señalización en la GC-3, GC-21 y GC-308.

La rotonda distribuye los flujos de vehículos que conectan la capital con la carretera de Teror (GC-21), San Lorenzo (GC-308), el barrio de Tamaraceite (a través de la Avenida 8 de Marzo) y el centro comercial Alisios, lo que la convierte en un enclave clave para la movilidad de la zona norte de la isla.