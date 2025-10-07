Los bomberos piden un reparto igualitario de los nuevos trajes: "Es inadmisible que se genere una diferencia de trato"

Una treintena de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han remitido dos escritos a los departamentos de Recursos Humanos y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para denunciar la falta de medios, el deterioro de los equipos y la ausencia de condiciones de seguridad adecuadas en su puesto de trabajo. Los documentos, registrados de forma individual por los propios bomberos, reclaman una actuación urgente del Consistorio y la adopción de medidas correctoras que garanticen la protección de la plantilla.

Una de las principales quejas se centra en la distribución desigual de los equipos de protección individual (EPI), un material esencial para el desempeño de sus funciones. En su carta, los trabajadores explican que parte del personal ha recibido recientemente los nuevos equipos, mientras que otros compañeros, con idénticas funciones y responsabilidades, continúan utilizando material antiguo. Esta situación, denuncian, constituye "no solo un agravio comparativo entre trabajadores, sino también una vulneración del principio de igualdad de trato", además de suponer un riesgo para la seguridad en intervenciones de emergencia.

Los bomberos recuerdan que los EPI —que incluyen trajes ignífugos, cascos, guantes, botas y equipos de respiración autónoma— son elementos imprescindibles para afrontar con seguridad incendios y rescates. "Resulta inadmisible que se genere una diferencia de trato en un aspecto tan sensible como la dotación de equipos de protección, especialmente en un servicio donde la vida de los trabajadores depende directamente de contar con los medios adecuados", señalan en el escrito. Asimismo, advierten de que la carencia de estos equipos repercute negativamente en la operatividad del servicio y, por tanto, en la capacidad de respuesta ante emergencias que se ofrece a la ciudadanía.

"Deficiencias graves"

Por ello, exigen que el área de Recursos Humanos y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ordenen de forma inmediata a la jefatura del cuerpo que proceda al reparto equitativo y urgente de los equipos disponibles, "sin discriminaciones ni retrasos injustificados". En caso contrario, los trabajadores anuncian que pondrán la situación en conocimiento de los órganos competentes en materia de prevención y representación laboral para defender sus derechos.

A esta reclamación se suma la resolución emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que el pasado 19 de diciembre de 2024 constató la existencia de "deficiencias graves y reiteradas" en materia de prevención de riesgos laborales dentro del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) municipal. En el informe, notificado al Ayuntamiento en marzo de este año, se señala expresamente que se han incumplido múltiples obligaciones legales, entre ellas la falta de adopción de medidas preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos realizadas en los parques de bomberos, la inexistencia de un mantenimiento adecuado de los equipos de respiración autónoma y la ausencia de control sobre los materiales de intervención y herramientas de trabajo.

En este sentido, los bomberos solicitan que se determinen y depuren responsabilidades administrativas y que se garantice la participación de los trabajadores en el seguimiento de las medidas, tal como establece la legislación vigente.

En conflicto laboral

El conflicto laboral con el Consistorio comenzó el pasado 29 de septiembre denunciando lo que consideran "faltas de respeto" dentro del servicio. Los trabajadores reclaman una modernización integral del servicio, la renovación de los protocolos de actuación y la mejora del parque móvil.

En el primer día de concentración los bomberos explicaron que protocolos operativos que utilizan actualmente están desfasados y no contemplan escenarios modernos, como incendios en vehículos eléctricos o rescates en espacios confinados.

La semana pasada, los representantes de los bomberos mantuvieron dos reuniones con Recursos Humanos y con el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, para intentar acercar posturas. Sin embargo, los encuentros no lograron frenar el conflicto. "En la primera reunión el jefe del servicio se levantó y se fue", critica el cabo y delegado sindical de UGT, Raúl Esclarín. Con el edil, en cambio, la valoración fue más positiva y se acordó celebrar una nueva reunión este jueves para tratar punto por punto las exigencias del colectivo. "Estamos expectantes a que las medidas se materialicen", afirmó el representante sindical, quien destacó que algunas de las mejoras pueden implementarse "de un día para otro y a coste cero".

Mientras tanto, los bomberos mantienen un plan de acción que incluye medidas de presión, como no conducir los vehículos del parque salvo en momentos estrictamente necesarios, debido a su mal estado. Según denuncian, muchos camiones y unidades presentan contaminación y deficiencias. Los trabajadores aseguran que continuarán sus movilizaciones hasta que se adopten medidas concretas que aseguren la igualdad, la seguridad y la modernización del servicio.