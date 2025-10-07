Las Canteras se sumerge en el LPA Fotosub 2025: un festival marino de fotografía, ciencia y diversión

La playa de Las Canteras vuelve a convertirse en un escenario submarino de lujo con la celebración del LPA Fotosub 2025, que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre. Este evento, ya consolidado como una de las citas más esperadas del calendario marino y fotográfico de Canarias, reunirá a profesionales, aficionados, escolares y familias en torno a un mismo objetivo: descubrir y retratar la belleza del fondo marino urbano más emblemático del Archipiélago. Organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las concejalías de Ciudad de Mar y Turismo, este evento se ha consolidado en los últimos años como referente en la fotografía submarina y la concienciación ambiental.

El programa arrancó el pasado viernes 3 de octubre con la inauguración de una exposición fotográfica en Playa Chica. Entre ellas se exhiben las obras de Ruymán Escuela, primer clasificado en el Open Cazafotosub; las fotografías del equipo formado por Arturo Telle, Elena Ortega y Davinia Hernández, ganadores del Open Fotosub; y las imágenes de Ángel Jesús Trujillo y Besay Umpiérrez, vencedores del Open Fotosub Nocturno.

Fotosub Escolar

Durante la semana, del 6 al 10 de octubre, los protagonistas están siendo los más jóvenes gracias al Fotosub Escolar, una iniciativa educativa impulsada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Charlas didácticas en centros escolares y actividades prácticas en la playa permitirán a los estudiantes conocer de cerca la biodiversidad marina y las técnicas básicas de fotografía submarina.

El jueves 9 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: el Open Fotosub Nocturno. A partir de las 19:30 horas, los participantes realizarán el “checking” de equipos, seguidos de la tradicional foto de grupo y del inicio de la competición a las 20:30 horas, que se extenderá hasta las 22:00 horas. Una experiencia única que combina la magia de la noche con la emoción del buceo y la creatividad fotográfica.

Exposición del Fotosub en Las Canteras. / Rafa Cerpa

Sábado 11 y domingo 12

El gran día será el sábado 11 de octubre, con la celebración del Open Fotosub, el Cazafotosub y la entrega de premios profesionales. Desde las 07:00 horas, los equipos iniciarán sus inmersiones para capturar las mejores instantáneas del ecosistema de Las Canteras. Paralelamente, se ofrecerán talleres infantiles, bautizos de mar con Buceo Canarias y rutas guiadas de snorkel con Salitre Sport, además de charlas divulgativas sobre la vida marina local. La jornada culminará con la entrega de premios en el Hotel Cristina by Tigotán, a las 19:30 horas.

El broche final llegará el domingo 12 de octubre con el Fotosub en Familia, que promete una mañana repleta de actividades: talleres, bautizos de mar, paseos en kayak y una competición fotográfica adaptada a todos los públicos. A las 14:00 horas se celebrará la clausura oficial del evento.

Con su combinación de deporte, ciencia, divulgación y fotografía, el LPA Fotosub 2025 reafirma el compromiso de Las Palmas de Gran Canaria con la conservación marina y el disfrute sostenible de su playa más icónica. Y es que este certamen combina la competición profesional, con las actividades educativas con escolares de Educación Primaria y con un completo programa para las familias, con actividades de sensibilización ambiental.