El Carnaval de Belén María va a juicio por el ruido y las molestias

El Carnaval de 2024 irá a juicio por el ruido y las molestias que causó entre los vecinos de la zona Puerto y de Belén María. Un grupo de vecinos comenzó a movilizarse nada más conocer que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trasladaría la fiesta de Santa Catalina a Belén María por las obras de la Metroguagua, ese malestar que se vio acrecentado durante la celebración tendrá la vista oral previsiblemente este mes.

El Consistorio ha presentado un escrito de contestación a la demanda interpuesta por los vecinos rechazando el pago de una indemnización de 600.000 euros por las lesiones que estos aseguran sufrieron durante la celebración de las carnestolendas. El Ayuntamiento de la capital grancanaria alega que no se acreditó el ruido soportado en las viviendas de los demandantes, ni qué derecho fundamental se vio vulnerado durante los días festivos.

Cada uno de los vecinos demandantes reclama 2.000 euros por afectado y día, de ahí que la suma alcance los 600.000 euros de indemnización que el Ayuntamiento de la capital debería abonarle de perder el proceso judicial que actualmente se encuentra abierto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

Lío judicial a raíz de una demanda vecinal

Fuentes del Consistorio capitalino y el despacho de abogados Orive y Ramírez señalan que el proceso sigue adelante. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el Carnaval de la capital grancanaria se ve envuelto en un lío judicial a raíz de una demanda vecinal. En 2015 el juzgado prohibió el Ayuntamiento celebrar los mogollones en el Parque Blanco tras una denuncia efectuada por vecinos de Simón Bolivar. En 2021 se produjo otra sentencia demoledora, que en este caso tumbó el Carnaval de día de Vegueta.

Precisamente, el impedimento para celebrar la fiesta en ambas ubicaciones es uno de los motivos por los que el Ayuntamiento optó en 2024 por trasladar las carnestolendas al Puerto -las galas y concursos se movieron por las obras de la Metroguagua-. Esta decisión produjo que tanto los carnavales de día como los mogollones tuvieran lugar en un circuito con varios escenarios entre Manuel Becerra y Belén María.

Carnaval de noche tras la gala de la Reina en 2024. / José Carlos Guerra

Vecinos de esta zona del Puerto y La Isleta comenzaron a recoger firmas en contra de la celebración de la fiesta desde que el Ayuntamiento hizo público dónde celebraría las carnestolendas, a finales de 2023. La concejala Inmaculada Medina mantuvo reuniones con los residentes en la zona; no obstante, los detractores siguieron adelante al considerar que el mismo vulnera sus derechos fundamentales al descanso, por lo que optaron por la vía judicial.

Vuelta a las calles del Puerto

En 2025 las carnestolendas volvieron a celebrarse en la zona Puerto, en esta ocasión con un circuito diferente, aunque por segundo año consecutivo hubo conciertos de noche en la plaza de Manuel Becerra. Los vecinos habían solicitado ante el juez que de cara al próximo año estos no se volvieran a producir; no obstante, el mismo ya se ha pronunciado y ha indicado que sí será posible hacerlo en esa zona.

De momento, la concejalía de Carnaval no ha confirmado que la fiesta en la calle vuelva a repetirse con un circuito similar al del año pasado. Vecinos de otras calles de La Isleta y el Puerto también presentaron sus quejas ante el montaje de escenarios y chiringuitos junto al Mercado del Puerto, la plaza de La Luz y una feria en el parque del Refugio.

El Carnaval de Las Vegas supondrá el 50 aniversario de la recuperación de las carnestolendas tras el franquismo. Tendrá lugar del 24 de enero al 1 de marzo y en el calendario hay previstas siete noches de Carnaval y tres Carnaval de día. Las galas sí se ha confirmado que serán en Santa Catalina dado que todavía no se podrán reactivar las obras de la Metroguagua.