Las Palmas de Gran Canaria y La Rochelle refuerzan lazos en deportes náuticos y economía azul

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Real Club Náutico de Gran Canaria han dado un nuevo impulso a la colaboración internacional que mantienen con la ciudad francesa de La Rochelle, consolidando la relación entre ambos destinos no solo en el ámbito deportivo, sino también en el desarrollo de la economía azul y en la proyección de la ciudad como enclave marítimo estratégico en el Atlántico.

En el marco de la Grand Pavois, la mayor feria náutica de Europa celebrada en La Rochelle, un grupo de seis jóvenes regatistas de la clase optimist de Gran Canaria participará el próximo fin de semana en un intercambio deportivo y cultural con escolares y equipos franceses. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento junto al Real Club Náutico de Gran Canaria, busca fortalecer la cultura del mar en edades tempranas y fomentar la convivencia y el aprendizaje mutuo entre jóvenes deportistas de ambos territorios.

Los niños y niñas de Gran Canaria tendrán la oportunidad de competir en la regata Interligas, junto a representantes de varias provincias francesas, gracias a la colaboración con la escuela de vela de La Rochelle. Este evento, programado para los días 11 y 12 de octubre, sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como destino invitado, resaltando la proyección internacional de la isla en el sector de la vela ligera y la formación náutica de base.

El Ayuntamiento y el Real Club Náutico de Gran Canaria estrechan lazos con La Rochelle en el ámbito del deporte de la vela. / Rafa Cerpa

Estrategia de cooperación para la economía azul

El concejal del área Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, recalcó la importancia de iniciativas conjuntas con La Rochelle, ciudad considerada uno de los referentes europeos en actividades náuticas y marítimas. Quevedo destacó en un reciente encuentro con los menores, familiares y entrenadores, acompañado por el presidente del club, Pity Sánchez González, que la colaboración “permite compartir experiencias y desarrollar proyectos que redundan en beneficio de ambos destinos”.

La relación entre Las Palmas de Gran Canaria y La Rochelle se extiende también a la promoción de la economía azul, la cual abarca sectores que dependen del mar y de los recursos marinos como la náutica deportiva, el sector empresarial de reparaciones navales, la atracción de talento internacional y la formación de futuros profesionales.

Implicación institucional y empresarial

El Ayuntamiento de Las Palmas, la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA), el Clúster Marino-Marítimo de Canarias (CMMC), el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, junto a clubes náuticos y de vela, forman parte activa de esta estrategia de cooperación internacional. El objetivo es reforzar los lazos empresariales y educativos, consolidando a Las Palmas de Gran Canaria como un importante nodo atlántico para la economía azul, el turismo náutico y la formación especializada.

Una apuesta firme por la promoción internacional

Además de fortalecer la proyección internacional de la capital grancanaria, los proyectos conjuntos permiten a jóvenes regatistas y profesionales del sector intercambiar conocimientos y abrir nuevas vías de colaboración. Este tipo de acciones ayudan a posicionar a Las Palmas de Gran Canaria como escala de referencia para la náutica y la vela, repercutiendo positivamente en la imagen del destino y el desarrollo sostenible de su economía.