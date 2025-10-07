El retraso en las obras de La Paterna pone en riesgo la financiación de la UE

La actuación de La Paterna ha sido planteada como uno de los proyectos más ambiciosos en materia de rehabilitación y accesibilidad en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Una intervención en 817 viviendas que beneficiaría a más de 900 familias.

Acogida inicialmente con ilusión entre los vecinos, las dilaciones en el tiempo han hecho que los ánimos empiecen a decaer. Y no solo los ánimos, también los plazos para justificar el presupuesto otorgado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, y que suponen el 70% de la intervención. En total, 13.507.200 euros. El resto, 5.730.716 euros provienen de la financiación municipal.

La rehabilitación del barrio, que forma parte del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), estaba prevista que se ejecutara entre los años 2023 y 2025, pero esa proyección se retrasó y se tuvo que replantear después para que llegara hasta 2026.

Desde entonces, la renovación acumula una demora de casi dos años en la que solo se ha ejecutado el 16.03% a fecha del pasado mes de junio.

Obras de rehabilitación de La Paterna, en imágenes / José Carlos Guerra

Cronología

Con varios retrasos y cinco contratos diferentes a sus espaldas, las fechas apremian para evitar poner en riesgo la partida económica europea. El plazo límite previsto para su ejecución es el 30 de junio de 2026, lo que obliga a poner el acelerador en los próximos ocho meses. Sin embargo, los antecedentes no son muy alentadores.

Estructura instalada para los ascensores exteriores en la trasera de la calle Ruperto Chapí, en La Paterna. / José Carlos Guerra

El primer contrato para llevar a cabo los trabajos de accesibilidad y eficiencia energética del edificio 23 comenzó el 28 de julio de 2023, pero aunque el estado de la obra se encuentra finalizada y recibida desde el 15 de enero de 2025, se sigue a la espera de que Endesa facilite la conectividad de los ascensores exteriores. En este caso, los ocho meses de plazo se tuvieron que ampliar a nueve meses más. El presupuesto adjudicado es de 703. 583 euros.

Operarios pintan una de las fachadas del barrio. / José Carlos Guerra / t

Las obras de la segunda licitación para intervenir en el edificio 22 comenzaron el 11 de diciembre de 2023. El proceso está igual que el anterior, a la espera de Endesa.

El tercero, una actuación en el edificio 17, comenzó el 13 de mayo de 2024, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses y una ampliación autorizada de un mes y medio más. La previsión era que el montaje de los ascensores iniciara este mismo verano.

El cuarto, las obras en los edificios 4, 5, 14, 15 y 16 tuvo que pasar por dos licitaciones porque la primera empresa adjudicataria no se presentó. Es, además, el proyecto de mayor presupuesto, que supera los 4 millones de euros, y que contempla acciones en muchos más inmuebles. La nueva licitación se realizó el 23 de enero de 2025 y establece 16 meses de ejecución.

Estructura de andamios en la calle Federico Chueca para continuar con las obras de rehabilitación. / José Carlos Guerra / t

El quinto y último contrato se adjudicó el pasado 11 de septiembre para mejorar otras 93 viviendas en los portales 13, 15, 17, 19, 21 y 23 de la calle Federico Chueca, y 92 y 94 de Manuel de Falla. Con estos últimos, el Ayuntamiento ha adjudicado ya 11 proyectos de rehabilitación -nueve de ellos de edificios y dos para la instalación de ascensores-.

«No sé si lo llegaremos a ver»

Los vecinos se sienten decepcionados; algunos, incluso incrédulos. «No sé si lo llegaremos a ver algún día», comenta el presidente de la asociación de vecinos, Manuel Moreno. Y no es el único. En un recorrido realizado por este periódico entre las calles Manuel de Falla, Federico Chueca y Ruperto Chapí, son muchos más los que opinan que «no saldrá adelante», recalcan.

Mientras se abren huecos en algunos de los parques para sentar las bases de los ascensores; en otras calles solo se ven operarios pintando. «¿Dónde se ha visto que pinten antes de romper?», preguntan con la suspicacia de quien ve correr el tiempo y agotar las esperanzas.