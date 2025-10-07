Así son los 13 ecosistemas marinos de la playa de Las Canteras

La playa de Las Canteras es la gran joya natural de Las Palmas de Gran Canaria. En su dársena natural viven cientos de especies marinas que conviven a pesar de la presión que ejerce el ser humano sobre el litoral. Científicos y expertos de la ULPGC han descubierto mediante técnicas avanzadas de investigación un total de 13 hábitats o ecosistemas marinos, recogidos en el estudio 'Mapeo de hábitats marinos en un entorno de arrecifes de playa poco profundos'.

El trabajo se trata de una detallada radiografía de la playa de Las Canteras mediante sensores hiperespectrales, capaces de capturar más allá de lo visible y obtener un nivel máximo de detalle. Y es que, a pesar de la extinción de los sebadales de esta joya natural -algo constatado también mediante este mismo estudio-, el arrecife protegido por la Barra -una barrera rocosa que cierra la orilla de las mareas abiertas- sigue siendo un paraje de gran riqueza medioambiental.

Chthamalus stellatus y Cyanophytes

Con 4,4 hectáreas, Chthamalus stellatus y Cyanophytes conforman un hábitat entre rocas expuestas

Algas Filamentosas

Las algas filamentosas cubren 20,2 de todo el arrecife de la playa de Las Canteras.

Algas coralinas

Los arrecifes de algas coralinas con la presencia del alga Padina dasycladus está presente en 12 hectáreas.

Algas pardas

Halopteris scoparia y Padina pavonica -ambas algas pardas- están en dos hectáreas.

Lobophora

La Lobophora spp. -del tipo variegata- es el hábitat que más espacio cubre de todos los detectados, un total de 241 hectáreas. Principalmente en charcos del arrecife.

Asparagopsis taxiformis

Las algas coralinas y Dictyotales -otro tipo de algas pardas- mezcladas con Asparagopsis taxiformis cubren hasta 14,4 hectáreas.

Cymopolia barbata

La Cymopolia barbata, alga que ha vivido una expansión en los últimos años, presente en las rocas cercanas al litoral, está presente en hasta 63 hectáreas.

Dictyotales

Las Dictyotales y algas filamentosas mezcladas con Lobophora es un tipo de hábitat presente en un total de 155,2 hectáreas.

Algas rojas

Otro hábitat que han detectado es el conformado por las Dictyotales y algas rojas en zonas rocosas del área intramareal ocupa 104 hectáreas.

Zonas arenosas

El último hábitat detectado es el que está formado por zonas arenosas y ocupa un total de 196,2 hectáreas. Está presente en las zonas de lecho de la playa grande, donde antiguamente se extendían los sebadales.