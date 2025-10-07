¿Cuánto son los honorarios de las propuestas para el Paseo del Guiniguada?

Cada una de los equipos que presentaron propuestas para el Paseo Guiniguada de las Artes y la Cultura canaria cobraron 20.009 euros a modo de honorarios. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un decreto mediante el cual los cinco anteproyectos cobrarán un total de 100.000 euros por haber elaborado y presentado sus ideas para transformar la GC-110 a su paso por Triana y Vegueta.

El estudio ganador, Batlle i Roig Arquitectura, cobrará la cantidad citada. En este caso, se trata de la propuesta 'AWA', la cual propone habilitar un espacio polivalente entre el Mercado de Vegueta y el Teatro Pérez Galdós. El proyecto incluye ajardinar el trazado de la vieja autovía del Guiniguada entre el cruce con la Avenida Marítima y el Rectorado, además de crear espacios de ocio.

Las otras propuestas

En cuanto al proyecto que quedó en segundo lugar, 'Aguas arriba, aguas abajo', al ser una UTE, la cuantía queda repartida de la siguiente manera: Esteyco 11.000 euros, Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge 7.000 euros; los 2.000 euros restantes son para Gestyaq. Esta propuesta recibió una mención especial del jurado internacional por su tratamiento del Barranco Seco.

El estudio del tinerfeño Fernando Menis, quien lideró la propuesta 'Palguiniguada', cobró otros 20.000 euros. En cuanto a la UTE Guiniguada Diagonal, autores de 'El hilo de Ariadna', la partida queda de la siguiente manera: Manuel Ruisánchez Arquitectes 8.000 euros; mientras, TEC Engieneering y B2B Arquitectes recibieron cada uno de los estudios 6.000 euros.

El concurso, ante la Fiscalía

Por último, el equipo autor de Próspero Guiniguada se repartió los honorarios de la siguiente manera: Portela International 8.000 euros, Asistencia Técnica y Apoyo Cypherco 5.000; la misma cantidad para Nortap Ingenieros y 2.000 euros para Land20 Paisaxe. Portela es el estudio de arquitectura que ha llevado el concurso ante la Fiscalía acusando al Ayuntamiento de un presunto delito de corrupción.

El Paseo del Guiniguada es el proyecto estrella del mandato de Carolina Darias como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. La idea es reformar la autovía del Guiniguada entre los barrios históricos de Triana y Vegueta con el propósito de dar una nueva imagen a la vía dando más protagonismo al peatón y a la cubierta vegetal, además de crear amplias zonas de esparcimiento.