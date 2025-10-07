Sorprendido un niño de 11 años circulando en patinete sin casco en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario de una escena cada vez más común, pero no por ello menos alarmante: un niño de 11 años circulando en patinete eléctrico, sin casco y con auriculares puestos, como si fuera inmune a las normas de tráfico y al peligro real que representa esta conducta.

La intervención tuvo lugar este martes, cuando agentes de la Unidad de Distritos de la Policía Local detectaron al menor manejando un vehículo de movilidad personal (VMP) en vía pública, sin ninguna de las medidas de seguridad que exige la ley. No llevaba casco, iba distraído con los auriculares puestos y parecía completamente ajeno al riesgo.

El incidente, aparentemente menor, ha servido como detonante para que la Policía vuelva a encender las alarmas: cada vez más menores se suben a un patinete eléctrico sin respetar las normas básicas de circulación.

Dos infracciones en un solo gesto. Por un lado, el uso del patinete sin casco, una obligación legal para todos los menores de 16 años. Por otro, circular con auriculares, algo prohibido por la normativa estatal porque anula la capacidad auditiva del conductor, reduciendo drásticamente su percepción del entorno y aumentando el riesgo de atropellos o accidentes.

La Policía Local no impuso sanción al menor, pero sí activó un protocolo educativo: informaron a sus responsables legales de las infracciones cometidas y de la importancia de inculcar desde edades tempranas el cumplimiento de las normas de circulación.

"Enseñarles a moverse con seguridad también es educar"

Con este lema, la Policía Local utilizó sus redes sociales para trasladar un mensaje claro: los adultos deben ser parte activa en la educación vial de sus hijos. Desde revisar si llevan el casco, hasta asegurarse de que no usan dispositivos que los distraigan, la prevención comienza en casa.

“Cuidemos de los más jóvenes: enseñarles a moverse con seguridad también es educar”, publicaron en su cuenta oficial.

El mensaje, directo y emotivo, ha sido bien recibido por muchos ciudadanos que comparten la preocupación por el uso cada vez más generalizado (y descontrolado) de estos vehículos por parte de menores.