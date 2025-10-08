Endesa y el Ayuntamiento se cruzan responsabilidades por el retraso de los ascensores de La Paterna

El retraso en la puesta en marcha de la primera fase de los ascensores de La Paterna ha generado un cruce de responsabilidades entre el Ayuntamiento y la compañía eléctrica Endesa por la falta de conectividad en las instalaciones una vez finalizadas las obras de los dos primeros elevadores de la calle Ruperto Chapí.

Después de que el Consistorio municipal subrayara el lunes que está «a la espera» de que Endesa complete las obras de refuerzo de la red eléctrica del barrio con un Centro de Transformación (CT), «imprescindibles» para garantizar la potencia necesaria en toda la zona, la compañía eléctrica asegura en un comunicado enviado a este periódico que es «víctima del retraso administrativo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria» y añade que no puede realizar las arquetas de conexión eléctrica «sin que el Consistorio le conceda la autorización obligatoria».

Endesa destaca también que la empresa promotora «aún no ha subsanado errores eléctricos en las obras acabadas hasta el momento», por lo que «desmiente tajantemente» ser la causante del retraso en las obras de La Paterna y recalca que lleva «meses» esperando por las licencias municipales necesarias para ello.

«Sin respuesta»

La compañía detalla que para conectar eléctricamente la red en el portal donde se han finalizado los trabajos, así como en todos los demás, «es necesario construir arquetas de conexión en cada uno de ellos». Unas arquetas que requieren también de licencias municipales que Endesa asegura haber solicitado, pero que «no han sido concedidas hasta el momento por el Ayuntamiento».

En el caso del portal que ya está terminado, - el número 10 - la empresa garantiza haber presentado solicitudes en febrero, mayo y septiembre de este año, pero «sin respuesta» hasta el momento. Detalla también que, aunque se ha planteado la posibilidad de realizar una conexión provisional en los primeros portales sin esperar a la reforma de los Centros de Transformación (CT), esta opción también está condicionada a la obtención de las licencias municipales.

La empresa subraya que es «incorrecto» afirmar que se construirá un nuevo centro. «Lo establecido en el convenio con el Ayuntamiento contempla únicamente la adecuación de dos CT existentes para ampliar su potencia» e informa que las obras civiles y técnicas necesarias para esas adecuaciones han sido programadas para los días 10, 17, 21 y 23 de octubre.

Resolución municipal

Por su parte, desde el Ayuntamiento subrayaron que hay una resolución dictada el pasado mes de junio «para autorizar las obras».

Endesa concluye que, hasta la fecha, solo uno de los portales ha sido «completamente finalizado» por el promotor, mientras que otros dos se encuentran «parcialmente terminados», y que, en algunos de estos se han detectado «defectos» en las instalaciones eléctricas, «que deberán ser subsanados antes de proceder con su conexión».