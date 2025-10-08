El enlace del Rincón y Las Arenas cierra este miércoles para su reasfaltado

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia mañana, 8 de octubre, la rehabilitación del pavimento del enlace de El Rincón, junto a la GC-2, y de sus ramales que conectan con en Centro Comercial Las Arenas y el barrio de Guanarteme, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de una actuación muy demandada por los usuarios de esta vía sobre la que hacía años que no se intervenía debido a un problema de competencias, ya que el enlace fue construido por un particular y nunca fue inscrito como parte integrante de la GC-2, lo que lo sumió en un limbo legal. Finalmente, el vicepresidente Augusto Hidalgo y su equipo técnico han asumido que el enlace de El Rincón forma parte de la GC-2 y que, por tanto, debe ser considera una vía de interés regional cuyo mantenimiento depende del Cabildo de Gran Canaria.

Mal estado del firme

Con esta premisa, la Consejería de Obras Públicas inicia en la noche de mañana, miércoles, el arreglo de este enlace debido a que el mal estado del firme genera múltiples efectos negativos que afectan de forma directa tanto a la seguridad vial como a aspectos medioambientales, económicos y sociales. Por todo ello, se considera justificada y urgente la necesidad de acometer actuaciones de mejora y se ha programado la intervención en estos ramales en el marco del contrato de servicios para la rehabilitación superficial de firmes de la Red de Carreteras de Gran Canaria.

En concreto, se va a ejecutar la rehabilitación del firme en todo el lazo del enlace, desde la avenida José Sánchez Peñate hasta su conexión con el tronco de la GC-2, incluyendo el paso inferior.

Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, de 22:00 a 6:00, para evitar mayores molestias a los usuarios de esta vía, y se prolongarán durante las noches del miércoles y el jueves. Para realizar esta rehabilitación de firmes la Consejería de Obras Públicas destina cerca de 80.000 euros a estas obras de asfaltado.

Otros municipios

La Consejería que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo asume la rehabilitación de este enlace en la capital grancanaria vinculado a la GC-2 como ya ha hecho con otros en el municipio de Telde, el de Salinetas y el de Jinámar, que al igual que el de El Rincón se encontraban en un limbo legal y sin mantenimiento durante años por parte de ninguna administración, enlaces que han sido ya reasfaltados para garantizar la seguridad de sus usuarios.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta el asfaltado de este enlace de El Rincón solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.