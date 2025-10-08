Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Fiesta Nacional con un homenaje a los caídos y el izado de la bandera

La plaza de España fue este viernes el epicentro de las celebraciones previas al Día de la Fiesta Nacional, que se conmemorará el domingo 12 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. El acto reunió a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional para llevar a cabo el izado de la bandera y rendir homenaje a los caídos. Numeroso público acompañó la ceremonia y siguió con atención las prácticas militares.

"Es un día que celebra la forma que hemos elegido de convivencia", destacó en su discurso el jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández. Subrayó que los protagonistas del homenaje no eran solo los cuerpos de seguridad, sino todos los presentes y, en general, todos los españoles.

Durante la glosa se recordó el origen y el significado de la Fiesta Nacional. "Es una celebración de profundo valor histórico, ya que conmemora la culminación del proceso de construcción del Estado español, fundado en la riqueza de su diversidad cultural y política", explicó el maestro de ceremonias. El 12 de octubre simboliza la unión de los antiguos reinos bajo una sola monarquía, inicio de una etapa de proyección internacional en lo lingüístico y lo cultural que extendió la influencia de España más allá de Europa. "Celebramos, por tanto, no solo una efeméride, sino el espíritu de una nación que, desde su pluralidad, ha sabido proyectarse al mundo con diversidad, historia y legado", añadió.

El acto también sirvió para recordar el momento histórico del descubrimiento de América. "Fue un hito trascendental, no solo para nuestro país, sino para el resto de la sociedad occidental", apuntó el maestro de ceremonias. Este hecho, continuó, marcó la construcción del Estado español sobre el respeto y la integración de diferentes culturas y sociedades, dando lugar a una historia compartida.

Origen de la celebración

El origen de la festividad se remonta a 1892, cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena promulgó en San Sebastián un real decreto que declaraba el 12 de octubre como fiesta nacional en conmemoración del descubrimiento de América. Desde entonces, hace ya 133 años, se celebra esta fecha.

La jornada también sirvió para recordar otras efemérides, como la muerte de Juan Alonso Zayas, oficial español al mando del destacamento de Baler, en Filipinas, el 8 de octubre de 1898. En aquella empresa, 50 soldados resistieron durante 337 días en una iglesia frente a la Revolución Filipina, que buscaba la independencia de España. Ignoraban que la guerra había concluido, por lo que mantuvieron su posición durante un año entero. "Durante todo ese tiempo, la única bandera española en Filipinas fue la de la iglesia de Baler, defendida valerosamente por los conocidos héroes de Baler", recordó el maestro de ceremonias.

"Cuando finalmente capitularon, el 2 de junio de 1899, se pudo arriar la bandera que con heroísmo se había defendido y que siempre permaneció en manos españolas", añadió. Tras sus palabras, representantes del Ejército, la Armada, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Real Hermandad de Veteranos izaron la bandera española entre los aplausos del público, que ondeaba banderines rojigualdos.

A continuación, se celebró un homenaje a los soldados fallecidos "que lucharon con valor". "Con su esfuerzo la patria engrandecieron porque fueron fieles al juramento que empeñaron; por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna", leyó el maestro de ceremonias. De esta forma, el jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans, depositaron una corona de flores en memoria de los caídos.

La celebración concluyó en las Ramblas de Mesa y López con un desfile del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.