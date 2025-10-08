Las terrazas de Joaquín Costa ya vuelven a cerrar a las 10 de la noche

Las terrazas de restaurantes y bares de Joaquín Costa e inmediaciones, en Las Palmas de Gran Canaria, tienen que volver a cerrar a a las 10 de la noche desde esta semana. La medida, aprobada mediante una resolución municipal el pasado 24 de septiembre, entra en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la desestimación de las alegaciones presentadas por los empresarios de la zona. El Ayuntamiento recupera así una imposición que adoptó en 2023 tras perder dos sentencias contra los vecinos de la zona que alegaban molestias por los ruidos.

La medida aplica al entorno de las calles Joaquín Costa, entre las calles Lucas Navarro y Fernando Guanarteme, Los Martínez de Escobar y la plaza Fray Junípero, conocida popularmente como los Betancores. Los bares y restaurantes tendrán horario único para colocar mesas y sillas en la calle de 08:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, además de una media adicional en el cierre como margen para recoger la terraza.

La Dirección General de Edificaciones y Actividades ha desestimado las alegaciones presentadas por el representante legal de los hosteleros. Los técnicos municipales se basan así en un informe jurídico sustentado en sentencias que obligan al Consistorio a tomar medidas contra los ruidos. Medidas que han vuelto a poner en pie de guerra a los hosteleros.

Alegaciones de los empresarios

Los empresarios en las alegaciones indican que el estudio acústico realizado en 2022 excluyó «inexplicablemente» la plazoleta de Farray, que no se han producido nuevas denuncias vecinales desde 2023. «No tiene sentido ni resulta proporcional adoptar en la actualidad medidas con base al análisis de una realidad que no es la actual», resaltan. Además, añaden que el análisis no recoge medidas concretas.

De esta manera, el Ayuntamiento ha decidido restaurar la medida que adoptó en 2023 contra los ruidos que estaban causando molestias, según denunciaron los vecinos. Sería en septiembre de 2024 cuando la jueza levantó la restricción mediante el recurso interpuesto por los empresarios. Así, bares y restaurantes pudieron volver a abrir hasta la una de la madrugada, hasta ahora.

Usuarios de una de las terrazas de la Plaza Fray Junípero, colindante a la calle Joaquín Costa / Andrés Cruz

Criterios técnicos

En esta ocasión, el Consistorio alega que los límites para realizar el estudio acústico se escogieron con criterios técnicos y no de manera arbitraria, tal y como indicaban los empresarios en sus alegaciones. Además, los técnicos reseñan que no se trata de una «revocación de la autorización», si no de una modificación de horarios y funcionamiento «en consonancia con el mandato establecido por las sentencias señaladas».

José Miguel Sánchez, presidente de la Asociación de Restauradores de Las Palmas de Gran Canaria (ARES), afirmó ayer a este periódico que volver a aplicar esta medida supone «dar pasos atrás para la ciudad». Según estos, esta medida «daña la imagen de la ciudad», además de los propios negocios. «A la gente no le va a apetecer entrar a un restaurante cuando en delante de la puerta tiene una terraza entera amontonada a las 10 de la noche», precisa.

Pérdidas económicas

Según el empresario, esto se traducirá en «pérdidas económicas y pondrá en peligro puestos de trabajo». Sánchez aseguró que hay voluntad de llegar a un acuerdo «entre vecinos y empresarios» y afirmó que «la situación de ahora no es la que había cuando se hizo el estudio en 2022»; entre otras cosas, tres locales han cambiado de dueña, matizó al respecto.

«La alcaldesa nos ha dado la espalda», apostilló Sánchez. Al mismo tiempo, aseguró que el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, «nos ha engañado, en julio nos dijo que hiciéramos un estudio técnico, que no nos preocupáramos y en septiembre lo que hicieron fue notificar directamente esta medida». Este periódico ha contactado con el Consistorio para contrastar esta versión sin respuesta.