La Casa de la Infancia abre sus puertas en Las Palmas para afrontar la "lacra" de la violencia contra los menores

Los menores que sufran algún delito en la isla de Gran Canaria ya no tendrán que sentarse en la sala de un juzgado para contar su experiencia. Ahora entrarán a unas dependencias separadas del Instituto de Medicina Legal donde encontrarán estancias iluminadas, juguetes, vegetación especialmente elegida para que se relajen y hasta animales de compañía. Se trata de la Casa de la Infancia, un proyecto pionero a nivel internacional que a partir de este viernes empezará a realizar exploraciones especializadas a estas víctimas y expandirá así la labor que realiza en la capital, desde hace tres años, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y la directora del Instituto de Medicina Legal, Eva Bajo, inauguraron este jueves el espacio y realizaron un recorrido por las diferentes estancias acompañadas de otros operadores jurídicos implicados en su desarrollo. El objetivo, según aseguró la consejera, es triplicar el número de médicos forenses con los que cuenta la institución para así agilizar la emisión de informes, evaluar a los menores lo antes posible y limitar al máximo las secuelas que puedan sufrir por el proceso.

La medicina legal ya sigue con expectación algunas de las novedades que incorpora este centro, que cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros por parte del gobierno regional. Destaca un aparato de exploración desarrollado a partir de las directrices de estos profesionales que facilita el hallazgo de restos biológicos. Solo existen dos máquinas de este tipo, una de las cuales se encuentra en estas instalaciones y la otra ya opera en el Hospital Materno Insular.

Uno de cada cinco niños sufre violencia sexual

Las cifras que se manejan desde el Consejo de Europa y otros organismos internacionales de protección a la infancia son que uno de cada cinco niños va a sufrir algún episodio de violencia sexual, una forma de violencia que, en palabras de Bajo, está "absolutamente extendida y muy invisibilizada". Barreto enfatizó en que este espacio pretende lograr que quien comete "la peor lacra que puede existir en la sociedad" termine sentado en un tribunal y con la pena que corresponda.

En el caso del juzgado piloto puesto en marcha en la capital, los datos apuntan a que se ha logrado destapar una cifra que hasta ahora permanecía oculta. En los últimos tres años, explica su titular Tomás Martín, se ha logrado pasar de 375 a 1.200 casos, fruto de la aplicación de un protocolo que también implica de forma directa a los centros educativos y sanitarios. "Canarias se está colocando a la vanguardia en todo el territorio europeo de la protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en toda clase de delitos", subrayó el magistrado.

Expansión a otras Islas

Barreto afirmó que desde la Consejería hay "voluntad" de que esta iniciativa se traslade también al resto de Islas. De momento, los menores de Fuerteventura y Lanzarote podrán hacer uso de estas instalaciones en los casos "que corresponda", mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no ha entrado en funcionamiento hasta el momento ningún centro de este tipo.

"Comprendimos que no bastaba con tratar bien a los niños y a las niñas, sino que era necesario hacerlo desde un enfoque centrado en el trauma, que reconozca el impacto que este deja en la vida de las personas y que se adapte a cada intervención para generar seguridad, confianza y recuperación. Aprendimos que cada niño responde de una manera única a la violencia y que nuestra labor es reconocer sus fortalezas y sus habilidades para ofrecer la mejor de las respuestas posibles", indicó la directora del IML sobre el origen del proyecto.