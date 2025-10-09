El exgerente de la Sociedad de Promoción defiende ante la Justicia que su despido fue nulo

El despido del que fuera gerente de la Sociedad de Promoción, Agustín Díaz, ha llegado a los tribunales. Díaz considera que su salida de la entidad municipal el año pasado no se ajustó a derecho y reclama que se declare despido nulo, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende que fue procedente. En caso de que el Juzgado de lo Social número 6 dé la razón a Díaz, Promoción deberá reincorporarlo a su puesto y asumir una indemnización económica por el perjuicio causado.

Díaz fue apartado del organismo público en mayo de 2024, cuando era director financiero de la entidad. Los dos meses previos, Promoción lo suspendió de empleo y sueldo tras encargar una auditoría externa y detectar un agujero económico en las cuentas de los últimos cinco ejercicios.

Esa auditoría reveló un desvío de 693.193 euros en los presupuestos del organismo. El desfase económico desvelado en el estudio corresponde a facturas sin pagar a proveedores de ejercicios atrasados; concretamente, a los años 2020, 2021 y 2022.

Tras su despido, Díaz –economista de profesión que llegó a la entidad en diciembre de 2007– denunció al Ayuntamiento y a Promoción al entender que su honor, imagen y profesionalidad fueron dañados por ser la persona señalada por parte de la administración pública tras conocerse la mala situación económica de la empresa.