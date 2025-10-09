El exgerente de la Sociedad de Promoción defiende ante la Justicia que su despido fue nulo
Agustín Díaz reclama su reincorporación y una indemnización tras detectar un desfase de más de 690.000 euros en las cuentas del organismo
El despido del que fuera gerente de la Sociedad de Promoción, Agustín Díaz, ha llegado a los tribunales. Díaz considera que su salida de la entidad municipal el año pasado no se ajustó a derecho y reclama que se declare despido nulo, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende que fue procedente. En caso de que el Juzgado de lo Social número 6 dé la razón a Díaz, Promoción deberá reincorporarlo a su puesto y asumir una indemnización económica por el perjuicio causado.
Díaz fue apartado del organismo público en mayo de 2024, cuando era director financiero de la entidad. Los dos meses previos, Promoción lo suspendió de empleo y sueldo tras encargar una auditoría externa y detectar un agujero económico en las cuentas de los últimos cinco ejercicios.
Esa auditoría reveló un desvío de 693.193 euros en los presupuestos del organismo. El desfase económico desvelado en el estudio corresponde a facturas sin pagar a proveedores de ejercicios atrasados; concretamente, a los años 2020, 2021 y 2022.
Tras su despido, Díaz –economista de profesión que llegó a la entidad en diciembre de 2007– denunció al Ayuntamiento y a Promoción al entender que su honor, imagen y profesionalidad fueron dañados por ser la persona señalada por parte de la administración pública tras conocerse la mala situación económica de la empresa.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa