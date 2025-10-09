Paseo del Guiniguada: Las estatuas de las cuatro estaciones serán el epicentro del nuevo barranco

Primavera, verano, otoño e invierno. Las estatuas de las cuatro estaciones que hasta hace medio siglo flanqueaban el desaparecido puente de Piedra serán el kilómetro cero del nuevo Guiniguada. Así lo explicaron este jueves los arquitectos Enric Batlle y Flora Pescador, quienes forman parte del equipo que lidera la propuesta AWA. Lo hicieron en una presentación junto a la alcaldesa, Carolina Darias, que tuvo lugar en las Casas Consistoriales, un encuentro en el que desgranaron los detalles del proyecto que dará vida al futuro Paseo Guiniguada de las Artes y la Cultura canaria.

«Este punto es el centro de Las Palmas, el que no habíamos visto, el punto céntrico que da y dio vida a la ciudad», resaltó Pescador en referencia a las estatuas. El proyecto, que todavía está pendiente de su redacción, transformará en una primera fase 650 metros lineales entre la actual ubicación de la estatua de Pérez Galdós y justo antes del Rectorado de la ULPGC. De esta manera, la eliminación de la autovía GC-110 permitirá conectar los barrios de Vegueta y Triana y El Toril con El Terrero mediante paseos y zonas de esparcimiento y disfrute, que estarán ajardinadas y arboladas.

Uno de los grandes retos del proyecto será renaturalizar el barranco sobre la losa de hormigón construida en la primera mitad de los años 70. Con respecto a las críticas y polémicas por no destapar las bóvedas de canalización, Batlle incidió que en arquitectura y urbanismo hoy día «no se está por destruir». El técnico planteó la siguiente pregunta al respecto: «¿en qué parte de Gran Canaria vamos a poner los residuos generados?».

Cubierta arbolada

Batlle afirmó que en las tendencias de hoy día «parten de las situaciones actuales, aceptándola y aprovechándola», poniendo de ejemplo las viejas líneas de tren del Highlander de Nueva York. «Los ecologistas de verdad plantean ¿por qué derribas?», precisó y, en su lugar, están por aprovechar y dar un nuevo uso a ese espacio ya existente. Caso de la autovía del Guiniguada, donde la demolición de la carretera supondría un alto coste económico y de gestión de residuos, detalló.

Además, planteó que esta opción descartada supondría generar un espacio público escaso al haber un cauce seco a cielo abierto, con pocas conexiones salvo mediante puentes. Esto añadido a «con la imposibilidad de renaturalización», dado que, según afirmó Batlle, la cubierta arbolada sería similar a la actual, «por lo que no habría una reducción de la isla de calor» que genera la ciudad.

En su lugar, han optado por lo que los técnicos definen como «isla de frescor». Y es que la cubierta general del paseo tendrá como hilo conductor las cuatro estaciones. Para ello, el equipo de trabajo hará uso del manual que dejó el botánico David Bramwell, donde recoge toda la flora ideal para renaturalizar el Guiniguada y estará presente a lo largo de las cuatro zonas en las que se dividirá el paseo una vez esté hecho en esta fase.